Obyvateľov Mosulu stále straší Islamský štát - skrytými bombami a mínami

Iračania, ktorí sa vracajú do oslobodeného Mosulu, čelia mnohým nebezpečným prekážkam v podobe doma vyrobených bômb a mín.

Zbrane, ktoré v oblasti zostali po bojoch medzi irackými silami a bojovníkmi takzvaného Islamského štátu (IS), tak znemožňujú, aby sa život vrátil do normálnych koľají.

V domovoch, školách, mešitách a na uliciach, najmä v nedávno dobytom západnom Mosule, sa skrýva mnoho doma vyrobených výbušnín. Bojovníci IS, ktorí z Mosulu ušli, po sebe na okrajoch ciest tiež zanechali mnoho min. Tie sú rozosiate od severoirackej provincie Ninive až po autonómny Kurdistan.

Výbušniny bývajú zabudované do chladničiek, kúrenia či televízorov. Explózia môže nastať vo chvíli, keď niekto siahne na vypínač svetla, či len otvorí dvere.

Iracký policajt sedí pred zničenou budovou v starom meste Mosulu. Autor: Reuters, THAIER AL-SUDANI

Za menej ako rok explózie zabili 1 700 ľudí

„Na mnohých kilometroch sú tam funkčné výbušniny, ktoré sú tak citlivé, že ich môže odpáliť aj dieťa a tak silné, že sú schopné roztrhať na kusy nákladné vozidlo,“ povedal vedúci projektu na odstránenie výbušnín Craig McInally z organizácie Norwegian People 's Aid.

Od októbra minulého roka, kedy začali operácie s cieľom výbušné zariadenia v oblasti odstrániť, explózie podľa OSN zabili na 1700 ľudí.

Mosul potrebuje na obnovu masívnu zahraničnú pomoc.

Obnovený trh vo východnej časti Mosulu. Autor: Reuters, ARI JALAL

Najvýznamnejšie vojenské víťazstvo nad IS

Samozvaný Islamský štát chce prostredníctvom útokov na civilistov zabrániť ľuďom, aby sa vrátili do svojich domovov, škôl či zamestnania a začali znovu žiť normálny život. Irackým úradom chcú teroristi z IS s pomocou výbušnín brániť v znovavybudovaní infraštruktúry.

Začiatkom júla iracká armáda oznámila, že Mosul po tvrdých deväťmesačných bojoch oslobodila, čím pripravila IS o jeho baštu v Iraku. IS mesto Mosul obsadil v roku 2014 spolu s ďalšími oblasťami severného Iraku a Sýrie a vyhlásil na týchto územiach kalifát. Dobytie Mosule je pokladané za najvýznamnejšie vojenské víťazstvo nad IS.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) zverejnila štatistické údaje o utečencoch. Podľa nich z pôvodne dvojmiliónového mesta odišlo vyše milióna ľudí, respektíve 175-tisíc rodín. Zhruba 825-tisíc ľudí, čiže 137-tisíc rodín, sa doteraz nevrátilo.