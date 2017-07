Návrh zákona trestajúci raketový program islamskej republiky už prešiel Snemovňou reprezentantov a teraz ide do Senátu. Rúhání v tejto súvislosti na zasadnutí vlády vysielanom štátnou televíziou uviedol, že prijme „opatrenia v záujme štátu“ a odvetné kroky voči zákonu.

Reštriktívne opatrenia USA by postihovali ľudí zapojených do iránskeho raketového programu, ako aj tých, ktorí s nimi obchodujú. Sankcie by sa dotkli aj prestížnych Revolučných gárd a posilnili by zbrojné embargo voči krajine.