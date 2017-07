Nemecká tínedžerka, ktorá ušla do Iraku, sa chce vrátiť domov

„Chcem sa vrátiť domov k rodine. Chcem odísť z tejto vojny, preč od všetkých zbraní a hluku,“ povedala 16-ročná Linda Wenzelová. Tínedžerku našli tento mesiac po tom, ako iracké vojská oslobodili mesto Mosul od extrémistickej organizácie Islamský štát (IS).

Linda ušla vlani v lete z malého mesta Pulsnitz vo východnom Nemecku krátko na to, ako konvertovala na islam. Bola v kontakte s členmi Islamského štátu a po svojom príchode na ich územie sa vydala za jedného z bojovníkov. Jej manžel podľa nemeckých médií zahynul krátko po sobáši.

Miestni obyvatelia malej nemeckej dedinky Pulsnitz sú pripravení prijať Lindu späť do komunity, z ktorej odišla do Iraku.

16-ročná Nemka Linda Wenzelová s irackými vojakmi, ktorí ju oslobodili. Autor: SITA/AP, Iraq Counter Terrorism Service

Irackí vojaci ju našli v suteréne, kde sa ukrývala. Napriek strelnému poraneniu ľavej nohy, ktoré ako sama hovorí vzniklo pri útoku helikoptéry, je podľa vlastných slov v poriadku. Dievča sa momentálne nachádza vo vojenskej nemocnici v Bagdade.

Zatiaľ nie je jasné, či sa môže vrátiť do Nemecka, alebo ju budú v Iraku súdiť za členstvo v IS. Na základe protiteroristických zákonov krajiny by tam pritom mohla dostať aj trest smrti. V prípade, že by ju aj odsúdili na smrť, nepopravili by ju pred dovŕšením 22 rokov.

Linda je jednou z 26 cudzincov, ktorých irackí vojaci tento mesiac zadržali v Mosule. Iračania zajali aj ďalšie tri mladé Nemky s marockými, alžírskymi a čečenskými koreňmi.