Porošenko odobral Saakašvilimu ukrajinské občianstvo

Ukrajinský prezident Petro Porošenko zbavil bývalého gruzínskeho prezidenta Michaila Saakašviliho ukrajinského štátneho občianstva. Oznámila to v Kyjeve štátna migračná služba. Krok je vyústením sporu, ktorý medzi niekdajšími spojencami v boji proti ruskej agresii vypukol vlani. O občianstvo rodného Gruzínska prišiel Saakašvili v decembri 2015.

Saakašvili stál na čele Gruzínska v rokoch 2003 až 2013, ale krátko pred vypršaním svojho mandátu opustil krajinu v obave, že ho bude nová vláda prenasledovať. Uchýlil sa na Ukrajinu, kde na jar 2015 dostal štátne občianstvo a súčasne ho vymenovali za gubernátora Odeskej oblasti.

V Gruzínsku ho medzitým v neprítomnosti obvinili zo zneužitia úradu. Občianstvo mu tamojší prezident Giorgi Margvelašvili odobral v decembri 2015 s odôvodnením, že Saakašvili prijal občianstvo Ukrajiny.

S Porošenkom, svojim známym zo štúdií, sa Saakašvili rozišiel vlani, keď prezidenta tvrdo kritizoval za neplnenie volebných sľubov a za údajné protežovanie korupčníkov. Po zložení gubernátorskej funkcie založil vlastnú politickú stranu nazvanú Hnutie nových síl.

Formálnym dôvodom pre odobratie občianstva bola podľa agentúry TSN skutočnosť, že exprezident Saakašvili vraj svoju žiadosť o ukrajinské občianstvo podložil nepravdivými informáciami. Zbavenie občianstva je podľa ukrajinských médií výsostné právomocou hlavy štátu.

Saakašvili v prvej reakcii oznámil, že bude ďalej žiť v Kyjeve aj bez občianstva. Jeho politické plány však krok prezidenta môže ovplyvniť, pretože podľa ukrajinských zákonov môže viesť politickú stranu či byť zvolený do parlamentu len ukrajinský občan.

Porošenkovo ​​rozhodnutie kritizoval vplyvný ukrajinský poslanec Mustafa Najem. „To je to najhlúpejšie, čo môže človeka napadnúť,“ odkázal na facebooku prezidentovi. „Je to známka slabosti, ktorá prezidenta Ukrajiny stavia do zlého svetla.“