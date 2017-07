Senát USA nezrušil Obamacare ani na druhýkrát, republikáni si polepšili

Americký Senát odmietol republikánsky návrh zákona, ktorý by zrušil zdravotníckou reformu bývalého prezidenta Baracka Obamu. Pri hlasovaní sa proti zákonu postavili nielen všetci demokrati, ale aj sedem republikánov.

Za odvolanie zákona sa vyslovilo 45 senátorov, pri predchádzajúcom hlasovaní o obdobnom návrhu v noci na stredu SELČ (v utorok miestneho času) to bolo len 43 senátorov. Za odvolanie systému zvaného Obamacare je ale potrebných najmenej 60 senátorských hlasov.

Vo stočlennom Senátu majú republikáni 52 kresiel. Proti zrušeniu Obamovej zdravotníckej reformy sa postavilo 55 senátorov. Okrem 48 demokratov aj sedem republikánov vrátane senátora za štát Arizona Johna McCaina, ktorý zrušenie Obamacare ešte prednedávnom obhajoval. Počas hlasovania v noci na štvrtok proti zrušeniu Obamacare hlasovali všetci demokrati a deväť republikánov.

Senátor John McCain, ktorému nedávno diagnostikovali agresívnu formu rakoviny mozgu, odchádza z hlasovania Senátu USA o zdravotníckej reforme Obamacare vo washingtonskom Capitole. Autor: Reuters, AARON P. BERNSTEIN

Čakajú sa ďalšie hlasovania

Teraz odmietnutý návrh bol podľa agentúry Reuters prakticky totožný s tým, ktorý Kongres prijal pred dvoma rokmi, ktorý ale neskôr vetoval prezident Obama. Ak by zákon prešiel, bola by Obamacare zrušená s dvojročným odkladom, čo by podľa predkladateľov zákonodarcom poskytlo dlhší čas na vypracovanie náhrady.

Aktuálne hlasovanie bolo podľa Reuters druhým z niekoľkých, ktoré sa tento týždeň vo veci zrušenia Obamacare očakávajú.

V utorok Senát najtesnejším pomerom hlasov schválil začatie formálnej diskusie o zrušení Obamových zmien, čím otvoril možnosť pre nahradenie súčasného systému poistenia. Prezident Donald Trump, ktorý nahradenie reformy sľúbil Američanom počas minuloročných volieb, otvorenie debaty označil za „veľký krok“.

Dôležitý hlas pre Snemovňou reprezentantov

Ako presne teraz budú senátori ďalej postupovať, nie je podľa médií úplne jasné. Republikánski senátori okrem iného zvažujú, že pripravia akúsi odľahčenú verziu prvého odmietnutého návrhu, z ktorého v rámci hľadaní kompromisu vypustia kontroverzné časti.

BBC v komentári poznamenala, že šéf republikánskej senátnej väčšiny Mitch McConnell by dokonca mohol stranícky návrh úplne rozbiť na niekoľko dielov, o ktorých by postupne nechal hlasovať.

Tak by mohol dosiahnuť zrušenie niektorých častí Obamacare, ktoré republikáni najviac kritizujú.

Ak sa republikánom v Senáte podarí čokoľvek schváliť, čaká ich ďalšie kolo rokovaní so Snemovňou reprezentantov, ktorá tiež musí vysloviť súhlas. V prípade následnej dohody o kompromise a jej schválení v Snemovni reprezentantov sa návrh vráti späť do Senátu ku konečnému posúdeniu.