Európu čaká dopravne najnáročnejší víkend leta

Najväčšie problémy sa očakávajú na hlavných ťahoch cez Rakúsko a Slovinsko do Chorvátska.

Autokluby preto odporúčajú s cestou vyčkať na utorok alebo stredu.

Čo vodičov cez víkend čaká, naznačuje stručné varovanie nemeckého autoklubu ADAC. „Zostaňte doma, ak nie je nevyhnutné, aby ste svoju dovolenku zahájili teraz. Zápchy sa môžu tento víkend vyhrotiť,“ konštatuje autoklub na svojom webe.

23 miliónom ľudí začínajú prázdniny

Už minulý víkend zapríčinili mnohokilometrové kolóny zdržanie motoristov zo strednej Európy cestou na juh až sedem hodín. Dopravnú situáciu počas nachádzajúceho víkendu rozhodne neuľahčí fakt, že v Bavorsku a Bádensku-Württembersku, ktoré majú spolu vyše 23 miliónov obyvateľov, začínajú prázdniny.

Na juh ale budú smerovať aj obyvatelia ďalších spolkových krajín, do iných sa má už naopak mnoho ľudí z dovolenky vracať.

Zápchy autoklub ADAC očakáva na veľkej časti nemeckých diaľnic. Upchaté by podľa jeho prognózy mali byť napríklad časti diaľnice A9 z Berlína cez Norimberg do Mníchova, mestské okruhy v Berlíne aj Mníchove alebo diaľnice A81 zo Stuttgartu do juhonemeckého Singenu, ktorý leží pri hraniciach so Švajčiarskom.

Fanúšikovia F1 a dovolenkári môžu spôsobiť kolaps

Najväčší európsky autoklub varuje ale aj pred zápchami v ďalších krajinách. V Rakúsku očakáva komplikácie na diaľnici A10 smerujúcej od Salzburgu k hraniciam so Slovinskom alebo na diaľnici A1 medzi Lincom a Viedňou.

Rakúsky automotoklub ÖAMTC avizuje zápchy tiež na diaľnici A9 spájajúcej Linz a Graz, ktorú často využívajú aj českí vodiči. Problémy sa zrejme nevyhnú ani talianskej diaľnici A22 vedúcej alpským Brennerským priesmykom a diaľnici A23 na východe Talianska smerujúci k severnému Jadranu.

Český poskytovateľ pomoci ÚAMK zase pripomína, že sa cez víkend ide veľká cena formuly 1 na maďarskom Hungaroringu, kam budú z Česka, Slovenska a Rakúska smerovať desaťtisíce fanúšikov, ktorých cesty sa budú pretínať s húfom turistov smerujúcim na juh. Aj preto šéf ÚAMK Oldřich Vaníček vyzýva: „Kto teda môže, nech prehodnotí svoje plány a vôbec sa v piatok a sobotu nevydáva na európske cesty. Doprava bude kritická,“ myslí si.

Na hraniciach sa pripravte na kontroly a kolóny

Dopravné komplikácie sa očakávajú aj v Slovinsku, a to najmä na diaľnici A2, ktorá ide z Ľubľany smerom na chorvátsky Záhreb, alebo na ceste E59 vedúcej od rakúskych hraníc cez Maribor k hraniciam s Chorvátskom. Zápchy sa asi nevyhnú ani ceste E61 a diaľnic A1, ktoré tvoria spojnicu medzi Rakúskom, Ľubľanou a prístavným slovinským mestom Koper.

K zápcham bude zrejme dochádzať tiež na slovinsko-chorvátskych hraniciach, kde sa stále kontroluje totožnosť cestujúcich, pretože Chorvátsko zatiaľ nie je súčasťou schengenského priestoru bez hraničných kontrol.

K problematickým úsekom budú v Chorvátsku patriť miesta pred diaľničnými mýtnymi bránami, kde sa často tvoria zápchy. Autoklub ADAC očakáva komplikácie predovšetkým na diaľnici A1, ktorá spája Záhreb, Zadar a Split, alebo na ceste z talianskeho Terstu do Puly či Rijeky. Zápchy sa však asi nevyhnú ani spojnici medzi Záhrebom a Rijekou alebo komunikáciám vedúcim pozdĺž pobrežia a v okolí Plitvických jazier.