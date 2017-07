Pre únik tajných informácií do Česka rezignovali dvaja švédski ministri

Podľa agentúry Reuters ich demisiu oznámil švédsky premiér Stefan Löfven, ktorý zároveň menoval nových ministrov.

Zmeny vo vláde prichádzajú po tom, čo švédska opozícia v stredu oznámila, že kvôli škandálu plánuje vyvolať hlasovanie o nedôvere ministrovi obrany, vnútra a infraštruktúry.

(Zľava do prava) Nový švédsky minister infraštruktúry Tomas Eneroth, ministerka pre migráciu Helene Fritzonová, minister obrany Peter Hultqvist a premiér Stefan Löfven počas tlačovej besedy v sídle švédskej vlády v Rosenbade. Autor: Reuters, TT NEWS AGENCY

Nedodržali bezpečnostné postupy

Minister obrany Peter Hultqvist uviedol, že vo funkcii zostane, hoci mu hrozí hlasovanie o nedôvere. Novým ministrom vnútra bol menovaný Morgan Johansson, ktorý doteraz pôsobil ako minister spravodlivosti, a novým ministrom infraštruktúry sa stal Tomas Eneroth, ktorý bol doteraz šéfom sociálnodemokra­tických poslancov v Riksdagu (švédskom parlamente).

Minulý týždeň médiá zverejnili informácie, podľa ktorých si švédska dopravná správa Transportstyrelsen v roku 2015 objednala u firmy IBM údržbu počítačových sietí. Pri odovzdaní systémov ale švédsky úrad nedodržal bezpečnostné postupy, takže trojica českých technikov mala aj bez príslušnej bezpečnostnej previerky možnosť prístupu ku všetkým uloženým dátam dopravnej správy vrátane tajných databáz.

K tajným údajom sa dostali aj Srbi

Jedna z databáz zhromažďovala kriminálne záznamy, druhú tvoril zoznam podozrivých, ktorí v mnohých prípadoch ešte nevedeli, že sú predmetom vyšetrovania. Známky toho, že by sa tajné informácie dostali mimo okruh tých, ktorí k nim mali prístup, zatiaľ zistené neboli.

Bezpečnostní experti zlyhanie kritizujú a tvrdia, že vďaka prístupu do databáz technici mohli, ak by chceli, všetky dáta ľubovoľne meniť či mazať. Poukazujú tiež na to, že záujem o uložené údaje by mohol mať organizovaný zločin a tiež cudzie štáty.

Vedľa Čechov získali prístup do citlivých častí švédskych sietí aj srbskí počítačoví správcovia. Tí mohli cez zabezpečenú švédsku vládnu sieť sledovať komunikáciu medzi dopravnou správou a 34 ďalšími švédskymi vládnymi agentúrami.