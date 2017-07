Smrteľne chorého britského chlapčeka prevezú do hospicu, rozhodol sudca

Smrteľne chorého 11-mesačného britského chlapca Charlieho Garda z nemocnice presunú do hospicu, rozhodol britský sudca Nicholas Francis. Agentúra AP k tomu dodala, že podľa sudcu tam dieťa "v krátkej dobe nevyhnutne zomrie", odpoja ho totiž od prístrojov, ktoré ho teraz udržiavajú pri živote.

Sudca o presune nevyliečiteľne chorého Charlieho rozhodol po tom, čo rodičia nevyužili súdom daný čas na dohodu s nemocnicou o tom, kde a ako 11-mesačné dieťa strávi svoje posledné dni. Sudca odmietol poskytnúť detaily, do ktorého zariadenia chlapec prevezú.

Charlie trpí syndrómom mitochondriálneho vyčerpania, čo sa prejavuje postupným ochabovaním svalstva a poškodením mozgu; rodina v pondelok oznámila, že podľa komplexných testov chlapcovo telo vykazuje nezvratné poškodenie a že na akúkoľvek pomoc je už neskoro.

Podporu rodičom dieťaťa vyjadrili stovky ľudí. Autor: Reuters, PETER NICHOLLS

Rodičia Connie Yatesová a Chris Gard sa pritom mesiace snažili presvedčiť londýnsku nemocnicu, aby umožnila presun dieťaťa do Spojených štátov na experimentálnu liečbu. Lekári boli proti s odôvodnením, že by táto liečba rozhodne nebola úspešná a chlapec by len ešte viac trpel.

Britské súdy aj Európsky súd pre ľudské práva dali nemocnici za pravdu s tým, že je možné dieťa odpojiť od prístrojov a umožniť mu zomrieť prirodzeným spôsobom. Rodičia sa následne snažili nájsť lekára, ktorý by sa o chlapca staral tak, aby s nimi dieťa mohlo v starostlivosti hospicu stráviť ešte niekoľko dní.