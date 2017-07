Obamacare - Trump už 3:0. Republikánom chýbal jeden hlas, rozhodol McCain

Proti podľa agentúry Reuters hlasovali traja republikáni vrátane vplyvného senátora Johna McCaina, ktorý sa debaty zúčastňuje aj napriek svojmu vážnemu zdravotnému stavu – trpí nádorom na mozgu.

Pre republikánov a prezidenta Donalda Trumpa, ktorý zrušenie reformy sľúbil vo volebnej kampani, je výsledok hlasovania v Senáte ďalším politickým neúspechom. Trump v reakcii na twitteri napísal, že traja republikáni zradili spolu so 48 demokratmi americký ľud.

Americký prezident Donald Trump. Autor: SITA/AP, Evan Vucci

Žiadna diskusia ako kameň úrazu

„Traja republikáni a 48 demokratov nechalo americký ľud v štichu. Ako som hovoril od začiatku, nechajme reformu Obamacare, nech sa sama zrúti, potom sa dohodneme. Sledujte!“ uviedol Trump. Pritom tento týždeň prezident označil McCaina za skutočného amerického hrdinu, lebo aj napriek svojej chorobu prišiel do Washingtonu a pomohol presadiť procedurálnu debatu, ktorá umožnila republikánom hlasovanie o zrušení Obamacare.

„Od samého začiatku som bol presvedčený, že Obamacare musí byť odvolaná a nahradená takým riešením, ktoré zvýši konkurenciu, zníži náklady a zlepší starostlivosť o americký ľud,“ uviedol McCain vo vyhlásení s tým, že posudzovaný návrh tieto ciele nespĺňal.

Povedal tiež, že jednou z najväčších chýb Obamacare je fakt, že ju demokrati presadili v Kongrese bez akéhokoľvek názoru a podpory republikánov. „Nemali by sme opakovať minulé chyby,“ dodal McCain, ktorý je zástancom spolupráce s demokratmi v kľúčových amerických záležitostiach.

Trump bol jeden hlas od úspechu

Vodca demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer po hlasovaní neskrýval radosť a McCaina označil za hrdinu. „Je to hrdina, pre mňa je hrdina,“ povedal novinárom.

Arizonský senátor McCain hlasovania prakticky rozhodol, keby sa vyslovil za, bol by v 100-člennom Senáte výsledok päťdesiat ku päťdesiat, umožnil by americkému viceprezidentovi Mikeovi Penceovi, ktorý je z titulu svojej funkcie nevoleným predsedom Senátu, takisto hlasovať. Pence je zástancom zrušenia Obamacare, takže republikáni by uspeli.

Tento týždeň sa senátori najskôr pokúsili Obamacare nahradiť republikánskou verziou, čo sa im ale nepodarilo. Následne chceli Obamov systém odvolať s tým, že na vznik prípadnej náhrady by bolo určené prechodné dvojročné obdobie. Ani tento pokus nenašiel v Senáte dostatok hlasov.

V piatok potom plénum posudzovalo tretí návrh, ktorý predpokladal odvolanie len niektorých častí Obamacare.

15 miliónov ľudí bez poistenia

Spomínaný tretí návrh, ktorý dostal v médiách i vo Washingtone prezývku chudý, mal byť podľa republikánov vnútrostraníckym kompromisom a začiatkom cesty k vzniku spoločnej dohody Senátu a Snemovne reprezentantov o novej reforme.

Nezávislý Rozpočtový úrad Kongresu (CBO), ktorý zákonodarcom poskytuje ekonomické analýzy, vo svojej súvahe o poslednej odmietnutej verzii uviedol, že by kvôli nej prišlo len v roku 2018 o zdravotné poistenie 15 miliónov Američanov a že by poistky pre nadchádzajúci rok zdraželi o 20 percent.

Ako dopadli doterajšie hlasovania v Senáte o zrušení Obamacare? V 100-člennom senáte je 48 demokratov a 52 republikánov. 25. júla (streda SELČ): 57 proti (48 demokratov, 9 republikánov) – 43 za

26. júla (štvrtok SELČ): 55 proti (48 demokratov, 7 republikánov) – 45 za

27. júla (piatok SELČ): 51 proti (48 demokratov, 3 republikáni) – 49 za

Plán zrušiť podmienku a znížiť pokuty

Návrh, ktorý v Senáte získal 49 hlasov, rušil podmienku, aby mal každý Američan poistenie.

Pokiaľ o poistku ľudia záujem nemajú, musia podľa Obamacare ako pokutu odvádzať náhradné finančné plnenie. Republikáni vo svojej úprave výšku tejto pokuty stanovili na nula dolárov. Republikánska verzia tiež výrazne znižovala pokuty pre firmy s viac ako 50 zamestnancami, ktoré majú teraz povinnosť platiť im poistenia.

Republikánska strana, hoci sa o zrušenie Obamacare usiluje, nie je jednotná v názore, ako by mal nový systém zdravotnej starostlivosti a poistenia vyzerať. Konzervatívne krídlo chce radikálne utlmiť vplyv štátu, umiernení republikáni si naopak želajú zachovať programy, ktoré sa týkajú napríklad starostlivosti o chudobných alebo plánovaného rodičovstva a ktoré sa nezaobídu bez štátnych dotácií.