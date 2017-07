Prechodné obdobie po brexite môže trvať až do 2022

Podľa britského ministra financií Philipa Hammonda by vo chvíli britského odchodu z EÚ na konci marca 2019 nemali okamžite nastať zmeny v imigračných a obchodných pravidlách.

Hammond, jeden z najväčších zástancov pokojného a pre firmy priateľského brexitu, to uviedol v rozhovore pre BBC s tým, že prechodné obdobie by mohla trvať až do polovice roka 2022.

Hammond v rozhovore vyhlásil, že sa chce v marci 2019 vyhnúť ostrému zlomu. Pripomenul tiež, že britské nemocnice, opatrovateľské zariadenia, ale aj firmy sú do značnej miery závislé na pracovníkoch z iných krajín Európskej únie.

„Jasne hovoríme, že bude trvať nejakú dobu, než budeme môcť zriadiť plnú kontrolu migrácie medzi Britániou a Európskou úniou,“ uviedol minister. Britská vláda podľa neho teraz nemá možnosť migrantov z EÚ kontrolovať. Snaha o obmedzenie tohto trendu bola pritom jedným z hlavných dôvodov, prečo mnoho Britov vlani v referende pre brexit hlasoval.

Podľa Hammonda môže prechodné obdobie platiť až do ďalších britských parlamentných volieb, ktoré sa teraz očakávajú v júni 2022. Až vtedy by sa tak mali vzťahy Británie mimo EÚ a európskeho bloku začať riadiť novou vzájomnou zmluvou. O nej sa ale zatiaľ ani nezačalo vyjednávať, diskusie by mohli začať najskôr v októbri či ešte neskôr.