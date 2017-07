Brexitom Anglicko prehralo, spieva Mick Jagger

Frontman britskej skupiny The Rolling Stones Mick Jagger vydal dve piesne, ktorými vyjadruje sklamanie zo súčasného politického diania vo svete. Skladby (Musíš sa spamätať) a (Prehra Anglicka) považuje spevák za audiovizuálny projekt.

Jagger uviedol, že text napísal ako odpoveď na úzkosť z meniacej sa politickej situácie, ktorá je nepredvídateľná. „Máme očividne veľa problémov. Som teda politický optimista? Nie,“ konštatoval. Piesňou England Lost podľa magazínu Rollingstone Jagger pripomína zmätok po prehratom futbalovom stretnutí, ktoré je analógiou k terajšej zložitej dobe. „Je to o nepochopiteľnosti toho, kde ste, o pocite nebezpečenstve. Takto som sa cítil, keď som to písal,“ vysvetlil Jagger.

Temný nádych má aj druhá pieseň, ktorá sa zmieňuje o problémoch s prisťahovalcami, o krízach, o teroristickom hnutí Islamský štát, o klamstvách a škandáloch. „Odkazom by malo byť, že nehľadiac na všetky tieto veci, ktoré sa dejú, musíte žiť vlastný život, byť sami sebou a pokúsiť sa vytvoriť svoj osud,“ uviedol.

Obe piesne začal Jagger písať v apríli s tým, že ich zverejní ihneď po dokončení, pretože vyčkávať na celý album by nemalo zmysel. „Nechcel som čakať do budúceho roka, kedy by tieto dve nahrávky mohli stratiť akýkoľvek význam,“ dodal.