IS zaútočil na arabsko-kurdské sily v Sýrii, niekoľko osôb uniesli

Príslušníci samozvaného Islamského štátu (IS) v blízkosti sýrskej Rakky zaútočili na arabsko-kurdskú koalíciu (SDF), ktorú zo vzduchu podporuje medzinárodná koalícia na čele so Spojenými štátmi. Pri bojoch prišlo o život niekoľko členov SDF a civilisti. Ďalších niekoľko príslušníkov SDF radikáli uniesli.

Presný počet obetí zatiaľ nie je známy.

IS útočil v dedine Karama. Propagandistická agentúra Islamského štátu Amaki uviedla, že pri útoku IS prišlo o život 53 členov SDF. Nisrín Abdulláhová, ktorá je hovorkyňou kurdskej milície YPG, ktoré tvoria súčasť síl SDF, krátko nato agentúre AP potvrdila, že IS naozaj útočil, ale zdôraznila, že počet obetí, ktorý Amaki uvádza, je prehnaný.

V súčasnej chvíli sa SDF s vzdušnou podporou medzinárodnej koalície snaží dobyť severosýrsku Rakku od IS. Podľa SOHR sa SDF už podarilo získať kontrolu nad polovicou mesta.

Jednotky SDF prvýkrát vstúpili do Rakky na začiatku júna, keď sa im toto mesto podarilo prakticky obkľúčiť. Širšia ofenzíva s kódovým označením Hnev Eufratu, ktorá má za cieľ dobyť túto baštu IS, začala vlani v novembri. Najprv jednotky dobývali okolité regióny v provincii. Vzdušnú a pozemnú logistickú podporu vrátane dodávok potrebných zbraní a munície zaisťujú USA a ich spojenci – západní i regionálni.

Podľa medzinárodnej koalície bojujúcej proti IS sa v súčasnosti v Rakke zdržiava asi 2500 členov IS. V meste podľa odhadov OSN uviazlo približne 20-tisíc až 50-tisíc civilistov.

Strata Rakky by pre sunnitských radikálov z IS po dobytí Mosuleu irackou armádou znamenala ďalšiu výraznú porážku.