Väčšinu Lajčákovho tímu v OSN tvoria ženy

Ružička má podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka v New Yorku veľmi dobré meno aj kontakty. Momentálne Lajčákov tím tvorí 27 ľudí, pričom v ňom má svoje zastúpenie všetkých päť regionálnych skupín fungujúcich v OSN. Nadpolovičnú väčšinu tímu tvoria ženy. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák, ktorý do funkcie predsedu VZ OSN nastúpi 12. septembra.

Lajčák: Chcem tím maximálne efektívny od prvého dňa

Ako Lajčák vysvetlil, tím má už takmer dobudovaný. „Pre mňa je dôležité, aby 12. septembra, keď sa začne 72. Valné zhromaždenie, boli všetci na svojich miestach, vedeli, čo ich čaká a čo je ich zodpovednosť. Aby ten tím bol maximálne efektívny od prvého dňa,“ povedal minister. Počet ľudí v kabinete nie je stanovený, súčasný predseda Peter Thomson má v tíme 37 ľudí, Lajčák o desať menej. Osem ľudí z Thomsonovho tímu však bude pracovať aj pre Lajčáka. Ako minister ďalej vysvetlil, je dôležité, aby v tíme bola aj kontinuita, boli v ňom zastúpené všetky regionálne skupiny, ale aj aby v ňom mal odborníkov na jednotlivé agendy. „Je tím ľudí, ktorí sa venuje mieru, bezpečnosti, humanitárnym, právnym otázkam, iní sa venujú komunikácii, rozvojovej agende či rozpočtovým a administratívnym veciam,“ informoval Lajčák.

„Chcem tím, ktorý bude odrážať moju filozofiu, dynamiku a zároveň bude reprezentatívny tak, že každá skupina bude cítiť, že je zastúpená,“ uviedol Lajčák. Okrem toho, že mu niektorých ľudí odporučil Thomson, iných mu ponúkli členské štáty.

Miroslav Lajčák bude predsedom 72. Valného zhromaždenia OSN

„Je aj prax, že bohatšie štáty zafinancujú expertov z tzv. globálneho juhu. Inak som sa opieral aj o skúsenosti našich ľudí, ktorí poznajú schopných diplomatov z iných krajín. Dostával som z viacerých zdrojov mená a návrhy,“ vysvetlil minister s tým, že niekedy bolo aj ťažké povedať niekomu nie.

Miroslav Lajčák bude predsedom 72. Valného zhromaždenia OSN od 12. septembra po dobu jedného roka. Valné zhromaždenie OSN je jediný hlavný orgán OSN, ktorý pozostáva zo zástupcov všetkých 193 členských štátov a tie sa striedajú na poste predsedu každý rok. V rámci OSN ide o protokolárne najvyššiu funkciu, ktorú tradične zastáva medzinárodne uznávaná osobnosť z krajiny, ktorá je na rade prevziať predsedníctvo VZ OSN. Predseda VZ OSN organizuje podujatia na najvyššej úrovni k aktuálnym témam, často tiež k otázkam, na ktorých sa Bezpečnostná rada OSN nie je schopná dohodnúť. Samostatná Slovenská republika a predtým ani Československo tento post ešte nezastávali. Niektoré krajiny sa hlásia na túto pozíciu aj viac ako 50 rokov vopred. Slovensko čakalo na túto pozíciu od roku 2003, keď predložilo kandidatúru.