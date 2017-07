Brusel voči Varšave začal procedúru pre sporný zákon

Stalo sa tak po tom, čo bol v poľskom úradnom vestníku zverejnený sporný zákon, ohrozujúci podľa Bruselu nezávislosť poľských súdov. Komisia podľa agentúry AFP dala Varšave mesiac na to, aby odpovedala na spustenie spomínané procedúry, ktorá by mohla viesť k finančným sankciám.

Poľský prezident Andrzej Duda tento pondelok oznámil, že bude vetovať dva zákony z balíka súdnej reformy – o najvyššom súde a o sudcovskej rade. V utorok ale podpísal tretí zákon, ktorý mení fungovanie všeobecných súdov v krajine. Účinnosť má nadobudnúť 14 dní po zverejnení v úradnom vestníku, kde bol publikovaný podľa poľských médií v piatok.

Podpredseda EK Frans Timmermans v stredu varoval, že zverejnenie zákona vo vestníku povedie k spusteniu procedúry zo strany komisie, pripomenul server Onet.pl.

Hlavná výhrada Bruselu sa týka diskriminácie pohlavia vzhľadom k zavedeniu rôznych vekových limitov pre odchod do dôchodku u sudkýň (60 rokov) a sudcov (65 rokov), čo je v rozpore s právom Únie v oblasti rodovej rovnosti v zamestnaní. Ďalej je komisia znepokojená tým, že nabudúce má byť na uváženie ministra spravodlivosti, či predĺži mandát sudcov, ktorí dosiahli dôchodkový vek; minister má mať tiež právo odvolávať a menovať predsedu súdov.

Takýto model ohrozuje nezávislosť poľských súdov, uviedla komisia v stredu, ktorá tiež Poľsku dala mesiac na to, aby uviedlo kontroverznú justičnú reformu do súladu s právom Únie. Inak krajine hrozí začatie procedúry, ktorá môže viesť až k odňatiu hlasovacích práv Poľska v EÚ. Denník Gazeta Wyborcza na svojom webe napísal, že novelizovaný zákon o všeobecných súdoch umožňuje ministrovi spravodlivosti (a súčasne generálnemu prokurátorovi) dosadiť do funkcií 150 sudcov, pôsobiacich doteraz na ministerstve, ako aj prokurátorov, ktorým minister Zbigniew Ziobro dôveruje.