V Bielom dome lietajú vulgárne nadávky

Jeho záchvat zlosti a vulgárnych nadávok zasiahol šéfa štábu Bieleho domu Reinca Priebusa a hlavného stratéga Steva Bannona. Scaramucci ich počastoval nepublikovateľnými výrazmi v telefonickom rozhovore s Ryanom Lizzom, korešpondentom magazínu New Yorker.

"Niekedy používam farbistý jazyk. Zdržím sa toho, ale nevzdám sa vášnivého boja za agendu prezidenta Donalda Trumpa. Urobme Ameriku opäť veľkou,“ napísal po zverejnení konverzácie Scaramucci na sociálnej sieti Twitter.

Bývalý podnikateľ, ktorý v minulosti podporoval demokratov, je v úrade len týždeň. Keď Trump Scaramucciho vymenoval za nového šéfa komunikácie, okamžite odstúpil hovorca Bieleho domu Sean Spicer. Nebolo to prekvapenie. Podľa amerických médií Spicer povedal, že Scaramucci bude v Bielom dome pracovať len cez jeho mŕtvolu. Podobne sa vyjadril Priebus.

Scaramucci sa od začiatku pôsobenia v úrade sústredí na odhalenie ľudí, ktorí o procesoch v Bielom dome anonymne informujú novinárov. V rozhovore pre New Yorker dokonca vyhlásil, že keď mu žurnalisti neprezradia svoje zdroje, vyhodí všetkých pracovníkov komunikačného odboru.

Samotný Trump stále kritizuje úniky informácie z vlády, ktoré sa týkajú napríklad aj vyšetrovania možných kontaktov ľudí z jeho prezidentskej kampane na Rusko. Dokonca sa špekuluje, že by pracovníci Bieleho domu chodili na detektor lži. Naznačil to aj Scaramucci. Podľa odborníkov však v celej afére ide o viac ako len o nadávky či únik informácií. "Je to znak toho, aký nefunkčný je Biely dom. Ukazuje to na to, ako Trump nedokáže nájsť lepších ľudí, ktorí by pracovali v jeho vláde. Je to bezprecedentné,“ reagoval pre Pravdu Robert Shapiro, politológ z Kolumbijskej univerzity.

Trump bol známy už počas svoje podnikateľskej kariéry, že jeho prístup k riadeniu ľudí spočíval v tom, že ich huckal proti sebe, aby vraj podporil konkurenčné prostredie. "Mnoho pozorovateľov vníma Trumpov Biely dom ako skladačku rôznorodých centier moci, medzi ktorými sú obrovské rozdiely v názoroch. Za posledný týždeň nový komunikačný riaditeľ vyniesol tieto rivality na verejnosť,“ vysvetlil pre Pravdu expert na americkú politiku Robert Schmuhl z Notredamskej univerzity v štáte Indiana. "Je to dôkaz, že vláda nefunguje hladko a efektívne. Namiesto toho, aby sa sústredila na riadenie štátu a politické iniciatívy, tak sme svedkami boja osobností. Ak by Ameriku zasiahla kríza, skutočne je namieste otázka, či by bol Biely dom pripravený ju zvládnuť,“ myslí si Schmuhl.