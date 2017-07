Otvorili najdlhší visutý most na svete

Most dlhý 494 metrov s názvom Europabrücke (Európsky most) visí 85 metrov nad roklinou Grabengufer. Podľa miestnej turistickej tabule ide o najdlhší takýto most na svete. Podobný most v Reutte v Rakúsku meria „len“ 405 metrov, visí však až vo výške 110 metrov nad zemou.

Nový most nahradil predošlý starší, ktorý poškodili padajúce skaly. Je súčasťou dvojdňovej turistickej trasy medzi Zermattom a obcou Grächen na juhu Švajčiarska s výhľadmi na Matterhorn.

Informácie priniesla spravodajská stanica BBC.