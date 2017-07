Európa má za sebou dopravne najnáročnejší víkend tohtoročného leta

Dnes sa médiá a automotokluby najpostihnutejších krajín zhodujú, že situácia sa postupne upokojuje, aj keď hocikde budú vodiči nútení ďalej prejavovať trpezlivosť.

Nemecký automotoklub ADAC odhadol, že fronty áut dosiahli cez víkend len na nemeckých komunikáciách celkovú dĺžku 10 000 kilometrov. Najhoršie to bolo v piatok, kedy sa kolóny tiahli do celkovej dĺžky okolo 7 000 kilometrov. V sobotu 1 200 dopravných zápch zablokovalo vozidlami 2784 kilometrov ciest a diaľníc. Najvyťaženejší bol diaľničný okruh okolo Mníchova a diaľnica A8 z Mníchova do rakúskeho Salzburgu, ako aj diaľnica A7 v smere na sever k Baltu.

Vodiči mieriaci za rekreáciou na juh Európy, najmä na Jadran, vôbec nemali ľahšiu situáciu v Rakúsku. Až desaťkilometrové zápchy sa podľa rakúskeho automotoklubu ÖAMTC tvorili okolo Viedne a Grazu. Cesta po diaľnici zo Salzburgu ku slovinským hraniciam v sobotu trvala namiesto bežných dvoch hodín až trojnásobne dlhšie.

V Slovinsku a v Chorvátsku problémy kulminovali tiež v sobotu. Pred slovinsko-chorvátskym hraničným prechodom Macelj v smere do Chorvátska sa vytvorila až 20kilometrová fronta áut. Dve aj viac hodín museli čakať vodiči aj na ďalších príchodoch do Chorvátska, vrátane diaľničného prechodu Bajakovo, kde sa v smere zo Srbska v jednej chvíli čakalo aj viac ako len dve hodiny.

Podľa údajov Chorvátskeho motoklubu (HAK) je situácia na chorvátskych hraničných priechodoch znateľne lepšia, aj keď sa s úplne nepretržitou jazdou naďalej počítať nedá. Na väčšine prechodov sa pri príchode do Chorvátska čaká „len“ 20 až 45 minút. S dvomi hodinami musia však vodiči počítať pri výjazde do Čiernej Hory na prechode Krašovice a do Srbska na prechode Bajakovo.