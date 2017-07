Podľa Putina musí Rusko opustiť 755 amerických diplomatov

Ruské ministerstvo zahraničia v piatok vyzvalo USA, aby do 1. septembra znížili počet svojho diplomatického a technického personálu v Rusku na 455. Koľkých ľudí sa toto rozhodnutie týka, vtedy neuviedlo. Ministerstvo tým reagovalo na návrh nových amerických sankcií proti Rusku, ktoré v utorok odhlasovala americká Snemovňa reprezentantov a v noci na piatok aj Senát.

„Pokiaľ ide o ďalšie možné opatrenia alebo o to, či je to veľa alebo málo, potom z hľadiska práce diplomatického úradu je to určite citeľné. Pretože v Rusku pracovalo a doteraz pracuje viac ako tisíc pracovníkov – diplomatov a technického personálu – a 755 z nich teraz bude musieť svoju prácu v Ruskej federácii ukončiť. To je citeľné,“ uviedol Putin.

Prezident tiež povedal, že Rusko je schopné zaviesť ďalšie reštriktívne opatrenia voči USA, ale neurobí to, pretože by to poškodilo rozvoj medzinárodných vzťahov. „Samozrejme máme možnosť niečo urobiť a obmedziť určité sféry našich spoločných aktivít, ktoré by boli pre americkú stranu citlivé. Ale myslím si, že to nie je nutné, poškodilo by to rozvoj medzinárodných vzťahov,“ poznamenal šéf ruského štátu.

Rusko v reakcii na nové americké sankcie, ktoré by podľa predpokladov mal prezident Donald Trump podpísať, v piatok okrem výzvy na zníženie počtu Američanov v Moskve takisto oznámilo, že od 1. augusta uzavrie rekreačné objekty využívané zamestnancami amerického veľvyslanectva v ruskej metropole.