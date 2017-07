Trump nehodlá vzdať boj o zrušenie tzv. Obamacare

Prezident Donald Trump by mohol zablokovať dotácie zdravotným poisťovniam vyplácané náhradou za nižšie platby chudobnejších Američanov. To by podľa Trumpa mohlo Obamov systém pochovať.

Americký prezident Donald Trump tvrdo bojuje proti programu zdravotného poistenia bývalého prezidenta Baracka Obamu. Autor: SITA/AP, Evan Vucci

„Prezident nesúhlasí s tými, ktorí tvrdia, že je načase obrátiť list,“ povedala AP poradkyňa Bieleho domu Kellyanne Conwayová. Reagovala tak na slová šéfa republikánskej väčšiny v Senáte Mitcha McConnella po piatkovom neúspešnom pokuse program zdravotného poistenia známy ako Obamacare fakticky zrušiť. Po oznámení výsledku hlasovania McConnell poznamenal, že „je čas ísť ďalej“. Dnes sa tak majú senátori miesto zdravotnej reformy zaoberať nomináciami na miesta v justičnom systéme krajiny.

Trump sa ale podľa Conwayovej s týmto stavom nehodlá zmieriť. Hrozí vraj, že zastaví subvencie umožňujúce sociálne slabším Američanom hradiť poistné. „Rozhodne sa tento týždeň, a je to rozhodnutie, ktoré môže urobiť len on sám,“ vyhlásila Conwayovej. Výška dotácií sa pohybuje okolo sedem miliárd dolárov ročne.

Kto má vyplácať dotácie?

Obamova vláda rozhodla, že dotácie kompenzujúce nižšie platby chudobných Američanov budú priamo inkasovať zdravotné poisťovne. Trump tento dotačný systém prevzal, má ale podľa agentúry AP právomoc ho kedykoľvek zrušiť. Trumpovo požehnanie platí zatiaľ len do konca júla, teda do dnešného dňa.

Prezident už skôr tvrdil, že Obamacare okamžite skolabuje, akonáhle subvencie skončia. Doteraz však každý mesiac ich výplatu povoľoval. Časť kongresmanov je presvedčená, že právo vyplácať dotácie podľa ústavy náleží zastupiteľom, nie hlave štátu.

Myslí si to podľa AP aj republikánska senátorka Susan Collinsová, ktorá v piatok spolu s ďalšími dvoma republikánskymi kolegami hlasovala proti zrušeniu Obamacare. „Neistota o subvenciách bude z mesiaca na mesiac pokračovať, čo prispeje k destabilizácii poisťovacieho trhu. Je to jedna z vecí, s ktorou musí Kongres skoncovať,“ vyhlásila senátorka.