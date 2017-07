V Nemecku sa po útoku v Hamburgu znovu hovorí o odsune migrantov

Hovorí sa tiež o tom, či úrady v prípade palestínskeho útočníka pochybili. Na prvý pohľad sa pritom zdá, že postupovali z veľkej časti tak, ako mali.

Chýbajúci psychologický posudok je podľa nemeckých médií asi jediným pochybením nemeckých úradov v tomto prípade.

Na možnú radikalizáciu dvadsaťšesťročného Ahmada A., ktorý do Nemecka prišiel v marci 2015, vlani úrady upozornil jeden z jeho známych z ubytovne pre utečencov. Hovoril o tom, že Ahmad prestal piť alkohol, začal hlasno citovať verše z koránu a stiahol sa viac do seba.

Hamburská kontrarozviedka na upozornenie reagovala, Palestínčana preverila a a aj keď nezistila, že by mal kontakty na hamburských saláfistov, zaradila ho na zoznam islamistov. S Ahmadom tiež polícia vlani 3. novembra hovorila a dospela k názoru, že muž má psychické problémy; odporučila preto odborný posudok psychológa, ktorý ale nikdy nevznikol.

Na zoznam radikálov zaradený nebol

Práve chýbajúci psychologický posudok je podľa nemeckých médií asi jediným doteraz známym pochybením nemeckých úradov v tomto prípade.

Aj keď bol Palestínčan na zozname islamistov, na zoznam radikálov, ktorí môžu predstavovať nebezpečenstvo, zaradený nebol. Zrejme aj preto, že s úradmi spolupracoval a dával najavo túžbu vrátiť sa do Gazy.

Palestínčan narodený v Spojených arabských emirátoch sa dokonca ešte v piatok krátko pred útokom bol na cudzineckom úrade popýtať, či už dorazili jeho doklady, ktoré by mu umožnili vycestovať.

Išlo o skratové jednanie?

Jeho prípad sa od skorších islamistických útokov líši aj v iných ohľadoch. Ahmad A. síce po útoku uviedol, že kladie dôraz na to, že je teroristom, odvtedy ale mlčí. Nôž, s ktorým zaútočil, si so sebou do hamburského obchodu nepriniesol, ale vzal ho až na mieste z regálu.

Navyše neexistujú zatiaľ žiadne dôkazy o tom, že by mal cez chat kontakty z radikálmi, ako tomu bolo pri niekoľkých minuloročných útokoch islamistov v spolkovej republike.

Aj keď je v prípade ešte veľa nejasností, diskutuje už časť politickej scény o tom, čo treba zmeniť. Predseda parlamentného výboru pre vnútorné záležitosti Ansgar Heveling (CDU) požaduje, aby Berlín dôslednejšie trval na spolupráci krajín pôvodu migrantov.

Požadujú zmenu v miestach, kde sa žiadatelia zdržiavajú

Nie je podľa neho možné, aby Nemecko dávalo víza občanom týchto krajín, keď ide o štúdium na univerzite alebo nákupy, a tieto štáty zároveň nechceli brať späť zamietnutých žiadateľov o azyl, ktorí sú ich občanmi. Väčší tlak na krajiny pôvodu požadujú aj ďalší politici.

Nemecký zväz miest a obcí zase chce, aby odmietnutí žiadatelia o azyl až do svojho odsunu zdržiavali v centrálnych zariadeniach spravovaných Berlínom, a nie v mestách alebo utečeneckých ubytovniach, kde žili predtým.