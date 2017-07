Trump po pár dňoch odvoláva šéfa komunikácie Scaramucciho

Americký prezident Donald Trump sa rozhodol odvolať šéfa komunikácie Bieleho domu Anthonyho Scaramucciho. Funkcie sa ujal len pred desiatimi dňami. Informáciu denníka The New York Times (NYT) potvrdil Biely dom s tým, že sám Scaramucci dospel k názoru, že by mal odísť.