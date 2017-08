Donald Trump potrestal nadávanie vyhodením

Anthony Scaramucci vydržal v dôležitej funkcii po boku amerického prezidenta len necelých desať dní. Doplatil na vulgarizmy, ktorými zasypal kolegov. Donald Trump ho odvolal z postu šéfa komunikácie Bieleho domu. "Sám Scaramucci pritom dospel k názoru, že by mal odísť,“ poznamenala podľa novín New York Times hovorkyňa prezidenta Sarah Huckabee Sandersová.

Zdôraznila, že prezident považoval nepublikovateľné nadávky za neprijateľné pre človeka v takej významnej pozícii. V zákulisí sa hovorí, že Trump sa ho zbavil aj na nátlak nového personálneho šéfa Bieleho domu Johna Kellyho, ktorého v utorok uviedol do funkcie.

Bývalý finančník Scaramucci sa postaral o škandál, keď silnými vulgarizmami počastoval Reinceho Priebusa, ktorý bol predchodcom Kellyho, a Steva Bannona, ktorý pôsobí ako hlavný Trumpov stratég.

Prezident tvrdí, že v jeho pracovnom sídle funguje všetko v poriadku, ale experti si myslia opak.

"Posledné problémy Bieleho domu sú symptómy nedostatočnej organizácie a chaosu, ktoré tam vládnu. Je to veľmi netypické, keď to porovnáme s nedávnou minulosťou. Obyčajne je to tak, že práca v Bielom dome je prísne organizovaná, jeho pracovníci sa snažia verejnosti prezentovať spoločný odkaz, sú disciplinovaní a lojálni k prezidentovi. Trumpovi ľudia sú úplne iní,“ uviedol pre Pravdu expert na americkú politiku Richard Benedetto z Americkej univerzity vo Washingtone, ktorý ako novinár sledoval dianie v Bielom dome od čias prezidenta Ronalda Reagana.

"Je jednoducho bezprecedentné, akým spôsobom sa na verejnosti hovorí o chaose a boji jednotlivých skupín v Bielom dome,“ pripomenul pre Pravdu aj Frank Sesno, šéf Fakulty médií a verejných vzťahov na Univerzite Georgea Washingtona. "Prezident tvrdí o sebe, že je biznismen. Ale starať sa o podnik si vyžaduje disciplínu, sústredenie a organizovanú štruktúru. Momentálne nič z toho nevidíme,“ tvrdí Sesno, ktorý pracoval pre CNN ako korešpondent v Bielom dome.

Podľa Benedetta za to môže aj štýl Trumpovej komunikácie. "Prezident používa sociálnu sieť Twitter. Nezdá sa, že by mal nejaký plán, len posiela kontroverzné odkazy, podľa všetkého bez toho, aby o tom informoval svojich ľudí. Takže oni nevedia, čo tým myslel, a novinári sa snažia získať vysvetlenia a viac detailov. Na druhej strane sa zdá, že Trumpovi ľudia nemajú problém informovať médiá. To potom prispieva k prezidentovým nahnevaným tirádam,“ pripomenul Benedetto.

Expert si myslí, že keď to pôjde takto ďalej, bude to mať aj politické dôsledky. "Biely dom nevyzerá ako kompetentný. Atmosféra mätie a zneisťuje republikánov v Kongrese, ktorí stále menej cítia povinnosť podporovať prezidenta a hľadia si najmä na svoje záujmy,“ tvrdí Benedetto.