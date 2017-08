V Saudskej Arábii ju väznili pre neposlušnosť. Chcela byť nezávislá

„Hoci oslavujeme prepustenie Mariam al-Otaibiovej, treba pripomenúť, že v prvom rade nikdy nemala byť zatknutá. Úrady mali zaručiť jej bezpečnosť, keď bolo násilie v rodine, nie ju držať vo väzbe niekoľko mesiacov. Teraz by mali zabezpečiť, aby bola okamžite a bezpodmienečne prepustená každá žena, ktorú zadržiavajú pre neposlušnosť,“ povedala pre Euronews Rothna Begumová z Human Rights Watch.

Mariam je jednou z viacerých žien, ktoré sa v ultrakonzer­vatívnej arabskej krajine začali v uplynulých mesiacoch cez sociálne siete búriť proti „poručníctvu“ mužov nad ženami. Ženy v Saudskej Arábii nielenže nemajú povolené šoférovať. Každá z nich chtiac-nechtiac má mužského poručníka – najčastejšie je ním otec, brat alebo syn. Od nich potrebujú súhlas, ak chcú študovať, cestovať, vybaviť si na úrade pas, ale napríklad aj na to, aby boli prepustené z väzenia.

„Chcela som v cudzine študovať právo, ale otec to nepovolil – lebo čo by vraj povedali ľudia. Bolo to jeho rozhodnutie, nie moje,“ povedala nedávno reportérke BBC o svojich zmarených snoch mladá žena, ktorá chcela zostať v anonymite a s pocitom nespravodlivosti vníma to, že brat v zahraničí študuje.

Prepustili ju, no musela stiahnuť obvinenia

Otaibiová sa zapojila do kampane, ktorá sa rozbehla na Twitteri pod heslom Som sama sebe poručníčkou, a podpísala petíciu, ktorá vyzýva kráľa a vládu, aby ženám konečne priznali väčšiu autonómiu. Jej bratom sa to nepáčilo. Na polícii nahlásila domáce násilie. Namiesto pomoci ju otec udal pre neposlušnosť, čo znamená väzenie. Z púštneho mesta, kde žila, ušla do Rijádu. Ešte predtým, ako ju v apríli zatkli, na sociálnej sieti napísala, že sa nechce vrátiť do pekla jej rodiny.

Jej prepustenie bez zjavného súhlasu otca ľudskoprávni aktivisti považujú za významný krok. Britský denník Independent však upozorňuje, že na to, aby sa z väzenia dostala, bola nútená stiahnuť obvinenia podané na svojich bratov.

Denník tiež pripomína, že hoci v ženy v Saudskej Arábii získali v uplynulých rokoch viac slobody a od roku 2011 majú právo voliť, k rovnoprávnosti mužov a žien je v tejto krajine veľmi ďaleko. Kráľ síce sľúbil v apríli isté zmeny v terajšom systéme poručníctva, ktoré majú byť zavedené do konca roka. Formulácia jeho výnosu je však taká vágna, že vôbec nie je jasné, ako tieto zmeny budú vyzerať. „V Saudskej Arábii existuje zložitý súbor nariadení, s mnohými reštrikciami, ktoré nie sú jasne uzákonené. To dáva veľmi veľa priestoru na rôzny výklad,“ citoval Independent ľudskoprávnu organizáciu Equality Now.

Mariam po svojom prepustení na Twitteri ďakovala právnikom a podporovateľom. Ženám zároveň odkázala, aby sa nedali odradiť tými, čo tvrdia, že niečo sa nedá.