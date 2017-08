Moskva sa pripravuje na búranie "chruščoviek", má začať už tento rok

S odvolaním sa na údaje moskovskej radnice o búraní informoval denník Kommersant.

Prvé sťahovanie by sa mohlo uskutočniť už koncom tohto roka. Päťposchodové domy väčšinou bez výťahu, takzvané chruščovky podľa sovietskeho vodcu Nikitu Chruščova, mali od konca 50. rokov prispieť k prekonaniu naliehavej bytovej krízy. Dodnes v nich po celom Rusku žijú milióny ľudí. V Moskve sa má program renovácií týkať domov postavených v rokoch 1957 – 1968.

Program vyvolal v moskovskej verejnosti spory podložené podozrením, že za búranie domov lobujú majitelia privátnych developerských firiem v nádeji na získanie lukratívnych pozemkov. Mnoho obyvateľov Moskvy zároveň považuje plán likvidácie chruščovek za lesť, ktorá má uvoľniť cestu k vytvoreniu geta s výškovými budovami v najviac zalesnených moskovských štvrtiach.

V snahe minimalizovať sťažnosti kritikov ohlásila moskovská radnica plán rozšírených právomocí nájomníkov, ktorí dostali možnosť rozhodnúť o účasti na programe renovácií. Obyvatelia domov, ktoré zastupitelia určili na zbúranie, mohli do polovice júna zaradenie do programu renovácií odmietnuť. Moskovčania, ktorých domy do programu zaradené neboli a o ktorých likvidáciu nájomníci naopak stoja, sa mohli po hlasovaní do programu prihlásiť do začiatku júla.

Podľa projektového harmonogramu má byť do októbra zostavený zoznam lokalít, kde budú postavené prvé nové domy pre zajatcov. Do úvahy pripadá 300 miest v katastri hlavného mesta. Niekoľko vzorových domov je už podľa Kommersantu pred dokončením, noví nájomníci sa majú nasťahovať koncom tohto roka.