V Třinci zhorel drevený kostol zo 16. storočia

Na požiar upozornil alarm krátko po polnoci. Po príchode hasičov už silno horel. „Oheň dostali hasiči pod kontrolu za necelú hodinu,“ uviedol hovorca a dodal, že hasenie pokračovalo do stredajšieho rána. Podľa predbežných informácií oheň vypukol zvonka kostola. „To drevo bolo také spálené, že muselo horieť dlhšie. Ak by to bolo zvnútra, alarm by sa spustil skôr,“ uviedol miestny kňaz Kazimierz Plachta a vysvetlil, že zhorelo takmer všetko a požiar poškodil aj kríž pred kostolom.

Ako sa vyjadrila starostka mesta Věra Palkovská, požiar už je predmetom vyšetrovania. Presná príčina ešte nie je známa, podľa nej ho mohol spôsobiť oheň zo sviečok pred kostolom, pričom sa na tom zrejme podieľal silný vietor. Starostka už komunikovala so zástupcami ostravsko-opavského biskupstva, ktorí spomenuli možnosť vybudovania nového kostola na tom istom mieste.

Kostol, ktorý stál v mestskej časti Guty, bol najstarším dochovaným dreveným kostolom v regióne Tešínsko. Svätostánok, ktorý obsahoval aj pôvodné vybavenie a obrazy z prvej polovice 16. storočia, bol pôvodne luteránsky a od 17. storočia patril katolíkom. V rokoch 2012 – 2014 prešiel rekonštrukciou.