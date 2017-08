Svet sa obáva tzv. Islamského štátu a globálneho otepľovania, tvrdí štúdia

O post najvážnejšej bezpečnostnej hrozby sa vo väčšine krajín sveta delí takzvaný Islamský štát (IS) a globálne klimatické zmeny. Vyplýva to z nového prieskumu americkej organizácie Pew Research Center, ktorého výsledky boli zverejnené v utorok.

Ako významnú hrozbu pre svoju krajinu nazvalo radikálov IS celkovo 62 percent opýtaných naprieč 38 štátmi, ktoré boli do prieskumu zapojené. Globálne klimatické zmeny sú vo svetovom priemere v tesnom závese so 61 percentami a na prvom mieste sú napríklad vo Švédsku, Kanade, Španielsku a vo väčšine štátov Latinskej Ameriky.

Štúdia ukázala, že celkovo je IS na prvom mieste v 17 krajinách, klimatické zmeny v 13. Výnimkou sú Spojené štáty, kde sú zmeny klímy až na treťom mieste za IS a kybernetickými útokmi cudzích krajín. IS je však najčastejšie uvádzaný ako významná hrozba aj vo väčšine krajín západnej Európy. Napríklad vo Francúzsku tak hnutie hnutie označilo 88 percent opýtaných a v Británii 70 percent. V minulom roku však boli obavy z IS ešte silnejšie a vo Francúzsku a Španielsku zaznela táto odpoveď vo viac ako 90 percentách prípadov.

V rámci Európy tvoria výnimky Maďarsko a Grécko. Kým Maďarov najviac znepokojuje veľký počet utečencov z krajín ako je Irak a Sýria (66 percent), Gréci vidia ako najväčšiu hrozbu stav globálnej ekonomiky (88 percent). Anomáliu predstavuje tiež Rusko, kde je zo všetkých zapojených krajín vôbec najmenší strach z globálneho otepľovania (35 percent).

V celkovom meradle sú na treťom mieste kybernetické útoky nasledované stavom globálnej ekonomiky a utečeneckou krízou. Štúdia tiež odhalila, že obavy zo svetovej hospodárskej situácie sú značne späté s pohľadom danej krajiny na vlastnú ekonomiku.

Organizácia Pew Research v období od februára do mája vyspovedala celkovo 42 000 ľudí. Slovenská republika súčasťou štúdie nebola.