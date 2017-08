Americké občianstvo za zásluhy? Trump chce novú imigračnú politiku

Už v júli na zhromaždení v Ohiu Trump oznámil, že pracuje na „vytvorení nového prisťahovaleckého systému pre Ameriku“.

Podľa činiteľov Bieleho domu, na ktorých sa AP odvoláva, je cieľom otvoriť dvere profesijne zdatným osobám, ktoré by prospeli hospodárskemu rozvoju, rastu miezd a vytvoreniu nových pracovných miest. Podľa vládnych štatistík prichádza do USA z profesijných dôvodov len jeden z pätnástich prisťahovalcov.

Senátori Perdue a Cotton vo februári navrhli novelu imigračného zákona z roku 1965, ktorá by počas desiatich rokov znížila počet legálnych prisťahovalcov na polovicu. Na polovicu by sa mal znížiť počet aj osôb žijúcich v USA so statusom utečenca.

Novela by tiež obmedzila okruh osôb, ktoré môžu získať zelenú kartu oprávňujúcu na pobyt len ​​preto, aby sa v USA pripojili k svojim rodinám.

Navrhovanú novelu Senát ponechal bez povšimnutia, senátori údajne nemajú v pláne o novej úprave počas tohto roku hlasovať. Trump sa teraz za novelu osobne postavil, pretože imigračnou politikou sa počas svojej volebnej kampane intenzívne zaoberal, uvádza AP.