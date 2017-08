Rím chce obmedziť mimovládky na mori

Taliansko, kam tento rok cez Stredozemné more prišlo vyše 90-tisíc utečencov, chce od veľkých mimovládnych organizácií, ktoré zachraňujú migrantov na mori, aby sa držali nových pravidiel, ktoré pre ne v Ríme spísali.

Niektoré mimovládky špeciálny kódex odmietli podpísať. Lekári bez hraníc argumentujú napríklad tým, že väčšinu jeho ustanovení vrátane finančnej transparentnosti dodržiavajú. S niektorými bodmi však zásadne nesúhlasia, pretože ich uplatňovanie bude podľa nich viesť k väčšiemu počtu úmrtí ľudí na mori. Týka sa to napríklad nových pravidiel, že nesmú presúvať zachránených migrantov na iné lode alebo vysielať svetelné signály. Obavy z nárastu počtu mŕtvych migrantov majú aj niektoré agentúry OSN, ktoré taliansky kódex tiež kritizujú.

Na rozdiel od talianskych lodí mimovládky podľa kódexu zároveň nesmú pôsobiť v líbyjských pobrežných vodách. V nich majú, naopak, operovať talianske lode s cieľom chytať pašerákov ľudí. V tejto súvislosti Rím zároveň žiada mimovládky, aby na palubách svojich lodí mali povinne členov špeciálnych bezpečnostných jednotiek. To však niektoré mimovládky odmietajú ako porušenie princípu ich neutrality pri humanitárnej pomoci.

Kódex tento týždeň do uplynutia stanovenej lehoty podpísali zástupcovia len niekoľkých organizácií. Tie, čo to odmietli, sa „automaticky postavili mimo organizovaného záchranného systému v Stredozemnom mori so všetkými dôsledkami“, oznámilo talianske ministerstvo vnútra. Aké konkrétne dôsledky bude mať ich rozhodnutie, Rím nespresnil. Minister vnútra Marco Minniti však už predtým varoval, že lode mimovládok, ktoré kódex nepodpíšu, nebudú vpustené do talianskych prístavov.

Taliansko tento rok podľa údajov Medzinárodnej organizácie pre migráciu prijalo už vyše 93-tisíc migrantov a dlhodobo upozorňuje na nedostatočnú pomoc ostatných krajín EÚ. Lode s migrantmi by podľa Ríma mali byť prijímané aj v prístavoch iných európskych krajín. Na Apeninský polostrov prišlo tento rok takmer 84 percent všetkých migrantov, ktorí smerovali do Európy. Viac ako 2 360 plavbu cez Stredozemné more neprežilo.