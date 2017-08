Detských utečencov vo svete pribúda

Mnohí utečenci sú však deti, ktoré sa rozhodnú odísť z domu bez dospelého sprievodu a bez peňazí. Túto nebezpečnú voľbu považujú za jediné východisko z chudoby a nebezpečenstva, v ktorom žijú.

Podľa výskumu Harvardovej univerzity vlani prišlo do Grécka takmer šesťtisíc detí bez sprievodu, pričom takmer všetky mali menej ako štrnásť rokov. To sú však len prípady, ktoré boli nahlásené, celkové čísla sú omnoho vyššie. Podľa UNICEF sa od roku 2010 počet detí, ktoré emigrujú samy, zvýšil päťnásobne. Nie každému sa však podarí dostať sa do Európy.

Deti nie sú celkom v bezpečí ani v utečeneckých táboroch

Deti ako utečenci čelia na ceste mnohým nástrahám – od okradnutia, cez únos až po bitie a znásilnenia. Migrácia je náročná a nebezpečná aj pre dospelých, deti sú ešte zraniteľnejšie a, samozrejme, najťažšie to majú tie, ktoré sa vydajú na cestu samotné. „Chcem ísť hocikde, kde sa budem cítiť bezpečne,“ povedala 16-ročná Zebib novinárovi Ericovi Reidymu v Káhire. Keď chcel, aby mu vyrozprávala svoj príbeh, rozplakala sa a nedokázala ďalej hovoriť.

Podľa štúdie Harvardovej univerzity deti nie sú celkom v bezpečí aj v utečeneckých táboroch, kde im často hrozí fyzické či psychické násilie. Už samotné prostredie vplýva na deti, ktoré sú už aj tak poznačené vojnou či chudobou, veľmi negatívne. „Pre deti bez sprievodu je to tu veľmi ťažké. Prežije len ten najsilnejší,“ poznamenal doktor z utečeneckého tábora v Grécku.

Britský denník Independent zas upozornil, že mnohé deti, ktoré migrujú samy, sú nútené zarábať si prostitúciou. V parku Pedion tou Areos v Grécku denne ponúkajú svoje služby desiatky utečencov – chlapcov vo veku okolo pätnásť rokov. „Nikdy som si nemyslel, že budem musieť niečo takéto robiť. Keď mi došli peniaze, musel som sa to naučiť,“ povedal Ali, dnes 17-ročný Afganec, ktorý prišiel do Grécka sám. Jeho sen o lepšom živote v Európe sa skončil tak, že ponúka sex za desať eur.

UNICEF: Deti, ktoré emigrujú samy, sú často siroty Jednou z krajín, odkiaľ prichádza do Európy najviac ľudí a medzi nimi aj detí, je aj Eritrea na východe Afriky. Životné podmienky sú tam ešte nebezpečnejšie ako riskantný útek. Na deti, ktoré sa na náročnú cestu z Eritrey vydajú bez dospelých, upozornil nezávislý novinár Reidy na portáli irinnews.org. S mnohými neplnoletými sa stretol v egyptskom hlavnom meste Káhira, kde deti často skončia na ich ceste za lepším životom.

Stretol sa tu aj s 12-ročným Yobielym, ktorý ušiel z domu bez toho, aby o tom jeho rodičia vedeli. Sám prešiel pešo púšťou. O útek sa už pokúsili aj jeho brat a sestra. Brat sa stratil v Líbyi a sestra sa utopila v mori.

Podľa správy UNICEF deti, ktoré emigrujú samy, sú často siroty alebo nasledujú svojich rodičov, ktorým sa podarilo usadiť v prosperujúcejšej krajine. Ďalším dôvodom je predstava rodičov, že keď pôjdu deti samy, majú väčšiu šancu získať azyl.

Viac ako polovica utečencov vo svete sú deti, aj keď tvoria len necelú tretinu celkovej populácie sveta. Humanitárne organizácie sa deťom snažia zabezpečiť potrebnú zdravotnú starostlivosť, jedlo či psychológov. Milióny detí, ktoré nemigrovali, žijú v hrozných podmienkach spôsobených vojnou a chudobou, ktoré zapríčinili utečeneckú krízu.