Fiktívne peniaze z hry World of Warcraft sú hodnotnejšie ako venezuelský bolívar

Bolívar má nižšiu hodnotu ako fiktívne zlato z online videohry World of Warcraft.

Bolívar má nižšiu hodnotu ako fiktívne zlato z online videohry World of Warcraft. Autor: WoW

Obyvatelia sa búria tiež proti novému Ústavodarnému zhromaždeniu, ktoré po prvýkrát zasadne v piatok. Opozícia sa obáva, že nový orgán bude môcť rozpustiť parlament.

Peniaze, ktoré nemajú hodnotu

Nepokoje v krajine vyústili do ešte bizarnejšej situácie – bolívar mal prednedávnom nižšiu hodnotu ako fiktívne zlato z online videohry World of Warcraft.

Podľa stránky dolartoday má dolár na čiernom trhu hodnotu 14 760,89 bolí­varov. Vo Venezuele je čierny trh mimoriadne populárny spôsob ako sa dostať k zahraničnej mene. A to aj napriek trestom, ktoré obyvateľom hrozia – môže to byť až šesť rokov vo väzení. Dôvodom je oficiálny kurz vlády, podľa ktorého má jeden dolár hodnotu 9,98 venezuelských bolívarov.

Naproti tomu, „tokeny“ z online hry World of Warcraft, za ktoré si hráči môžu kupovať virtuálne objekty v rámci hry, stoja 20 dolárov. Môžu sa aj vymieňať za fiktívne peniaze. Na stránke wowtokenprices, uvádzajú, že momentálna cena jedného tokenu je v USA 131 640 vo fiktívnom zlate. To znamená, že jeden americký dolár má hodnotu 6 582 fiktívneho zlata z World of Warcraft.

Situáciu si ako prvý všimol ešte v polovici júla na sociálnej sieti Twitter používateľ Kaleb, ktorý o sebe hovorí, že je z Venezuely.