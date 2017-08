Tusk vypovedá na prokuratúre, podľa Kaczyńského sa má báť

„Má sa čoho báť,“ vyhlásil na Tuskovu adresu brat mŕtveho prezidenta, predseda vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyński.

„Lojálne som povedal (nemeckej kancelárke Angele) Merkelovej, že s Donaldom Tuskom to môže dopadnúť rôzne – aby na to brala ohľad, pokiaľ ho podporuje (ako kandidáta) na predsedu Európskej rady. Nevzala to na vedomie,“ vyhlásil Kaczyński v katolíckej televízii Trwam. Zdôraznil súčasne, že poľské zákony sa na Tuska vzťahujú ako na každého občana.

Expremiér je vypočúvaný na prokuratúre už druhýkrát, tentokrát sa má výsluch týkať pochybenia pri pitvách obetí smolenskej katastrofy; dodatočne sa totiž prišlo na zámenu tiel v rakvách.

„Rodinám zakázali otvárať rakvy a k tomu museli byť nejaké dôvody. A dôvodom bolo, že sa báli škandálu, pretože by zaťažil poľsko-ruské vzťahy. Udržiavanie dobrých vzťahov za každú cenu – navzdory takej strašnej udalosti – malo poslúžiť na to, aby sa Donald Tusk stal niekým veľmi dôležitým v EÚ, " tvrdil Kaczyński v televízii a dodal, že prípadný konflikt s Ruskom by Tuskovi zmaril šance na získanie najdôležitejšieho kresla v únii, z ktorého však "Poľsko absolútne nič nemá“, a tak ide len o „prejav úplnej privatizácie politiky“.

Potupa sa nekonala

Tusk podstúpil osemhodinový výsluch na prokuratúre už 19. apríla. Podrobnosti oznámiť nesmel, zdôraznil však, že „celá záležitosť má mimoriadne politický charakter“.

Tusk v apríli nevypovedal ako podozrivý, iba ako svedok. Avšak mnohí jeho predvolanie na výsluch považovali za súčasť očividnej snahy poľskej vlády a šéfa PiS Kaczyńského zdiskreditovať Tuska ako politického súpera spájaním ho s rôznymi škandálmi.

Prokuratúra je v Poľsku podriadená ministrovi spravodlivosti, ktorý plní úlohu generálneho prokurátora.

Predvolanie na výsluch prišlo hneď po zvolení Tuska šéfom Európskej rady, ktorému sa Kaczyński prostredníctvom premiérky Beaty Szydło usilovne, ale márne snažil zabrániť.

Chystané Tuskovo potupenie predvolaním na výsluch sa ale podľa opozičných médií zvrtlo v demonštráciu, keď na varšavskej stanici Tuska na jar vítali stovky stúpencov mávajúcich vlajkami EÚ.