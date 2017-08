Ruská munícia zabila v Abcházsku ruské turistky

„Dve ženy z Petrohradu narodené v roku 1970 a 1962, ktoré v čase explózie jazdili na koňoch v blízkosti objektu, smrteľne zranili črepiny. Ďalšiu obeť, ženu z Podolska (1954), našli záchranári v troskách vo štvrtok ráno so zlomenou rukou,“ informovala agentúra Interfax s odvolaním sa na Mizana Lomija z ministerstva pre mimoriadne udalosti Abcházskej republiky.

Ako informoval minister zdravotníctva Tamaz Cachnakija, zranenú Rusku previezli do nemocnice. Rovnako ako ďalších zranených. Z nich ôsmich si lekári ponechali v nemocnici. Ostatných po ošetrení prepustili.

Rusko uznalo nezávislosť Abcházka a ďalšej odštiepeneckej provincie Južného Osetska po krátkej tzv. víkendovej vojne v Gruzínsku v auguste 2008. Moskva má dodnes v oboch oblastiach vojakov, čo Tbilisi a Západ považujú za okupáciu.

Už menej sa však pripomína počiatok konfliktu spred deviatich rokov. Ako už vtedy pre Pravdu pripomenul Alexej Makarkin z moskovského Centra politických štúdií, rusko-gruzínsku „víkendovú“ vojnu odštartovala násilná smrť príslušníkov ruských medzinárodných síl.

„Ak by Rusko nereagovalo tak, ako reagovalo, tak by bola situácia oveľa komplikovanejšia,“ tvrdil už vtedy Makarkin o následnej reakcii Moskvy, o vpáde ruských jednotiek do Južného Osetska. Napokon si to namierili hlbšie do gruzínskeho vnútrozemia, čo vyvolalo paniku nielen v Tbilisi.

Známe sú z tohto obdobia zábery, na ktorých vtedajší gruzínsky prezident Michail Saakašvili, dnes na úteku stíhaný Gruzíncami za zneužitie právomoci verejného činiteľa, bezhlavo uteká obkľúčený osobnými ochrancami ulicou, nad ktorou prelietavajú ruské lietadlá, a vo svojej pracovni plnej napätia žuje svoju červenú kravatu. Ibaže Rusi sa napokon zastavili 30 kilometrov od hlavného mesta a nastalo prekvapujúce ticho.

Vo Washingtone sa však čoskoro vynašli. Vraj to bola zásluha rozhodného postoja USA, ktoré ako spojenec Gruzínska podporujú demokratické zriadenie v krajine a sú proti „ruskej agresii“. Dodnes odštiepenecké republiky uznala iba Nikaragua a Venezuela, ako aj tichomorské ostrovné štáty Nauru a Tuvalu.