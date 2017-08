V Dubaji horel jeden z najväčších obytných mrakodrapov sveta

V najväčšom meste Spojených arabských emirátov Dubaji horel v noci slávny mrakodrap The Torch (Pochodeň), ktorý patrí k najväčším obytným budovám na svete. Podľa dubajskej civilnej obrany sa podarilo obyvateľov 80-poschodovej budovy evakuovať včas a nikto nebol zranený. Informovala o tom televízia CNN.

Podľa hovorcu dubajskej polície vypukol požiar na deviatom poschodí a šíril sa hore. Podľa niekoľkých obyvateľov domu to bolo naopak. „Začalo to v 67. poschodí, takto nám to povedali,“ uviedol jeden z nájomníkov. Aj podľa ďalšieho nájomníka, ktorého citovala agentúra Reuters, oheň vypukol na najvyšších poschodiach a šíril sa dole s padajúcimi žeravými troskami.

„Spali sme a prebudil nás alarm, ľudia kričali. Bežali sme dole po schodoch, trvalo nám to z 50. poschodia asi desať minút,“ opísal udalosti nájomník George. Ďalší zo svedkov pre CNN odhadol, že plamene zachvátili asi 40 bytov. Na zemi požiar zničil najmenej dve autá, keď na ne dopadli horiace časti budovy.

Asi po dvoch hodinách sa podľa oznámenia civilnej obrany podarilo požiar dostať pod kontrolu. Príčina požiaru nie je známa. Podľa svedkov tiež v okolitých budovách vypadol prúd.

Rozsiahly požiar poškodil dubajský mrakodrap The Torch takisto vo februári 2015, keď zničil vyše sto bytov. V celej budove je asi 680 bytov. Ani vtedy sa nikomu nič nestalo, lebo sa podarilo obyvateľov včas evakuovať.

Mrakodrap The Torch bol postavený v roku 2011 a vtedy sa stal so svojimi 352 metrami najvyššou obytnou budovou sveta. O rekord ho pripravil hneď nasledujúci rok iný dubajský mrakodrap.