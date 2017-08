Ropná mocnosť chystá luxus na pobreží Červeného mora

O niekoľko rokov sa chystajte na dovolenku pri mori u nás, odkazuje Saudská Arábia turistom do celého sveta. Zvlášť to platí o náročných a bohatých cudzincoch, pretože ropná mocnosť sľubuje, že oddych strávia v prepychových podmienkach.

Absolutistická monarchia sa rozhodla, že vybuduje luxusné letoviská pozdĺž pobrežia Červeného mora a na päťdesiatich dosiaľ nedotknutých ostrovoch. "Saudská Arábia verí, že priláka zahraničných aj domácich návštevníkov v súvislosti so snahou diverzifikovať svoju ekonomiku, ako klesajú ceny ropy,“ poznamenala stanica BBC.

Za projektom Červeného mora stojí korunný princ Mohammed bin Salman, ktorý o ňom informoval. Jeho otec kráľ Salman z neho urobil následníka trónu pred necelými dvomi mesiacmi. Princ, ktorý koncom augusta oslávi 32. narodeniny, sa spolieha, že luxusné letoviská vytvoria 35-tisíc pracovných miest, a hlavne ročne prinesú v prepočte okolo štyroch miliárd eur. Výstavba sa začne o dva roky a v roku 2022 by mali pricestovať prví turisti.

Pravidlá pre turistov

Pochopiteľne, že ak vladári v Rijáde chcú byť úspešní v cestovnom ruchu, musia ponúknuť podmienky, ktoré sa budú vymykať zo striktných pravidiel v tejto prísne islamskej krajine. "Vediac, že zahraniční turisti by pravdepodobne neprišli na pláže, na ktorých sú ženy nútené zahaľovať si celé telo, vláda vyhlásila, že letoviská sa budú riadiť zákonmi, ktoré sú v súlade s medzinárodnými štandardmi,“ napísal denník Telegraph.

Nateraz je ešte otázne, čo všetko Rijád mieni tolerovať ako zvyklosti inde vo svete. "Alkoholické nápoje sú podľa zákonov Saudskej Arábie zakázané a zatiaľ nie je jasné, či ich v letoviskách povolia,“ podotkol Telegraph.

Ropná mocnosť tvrdí, že postaví areály, ktoré budú patriť medzi najviac vychytené na celej zemeguli: "Vybuduje sa jedno z najkrajších miest na svete, a to v spolupráci s najväčšími hotelovými spoločnosťami,“ napísal server Saudi Gazette. Projekt počíta nielen s hotelmi s vysokým počtom hviezdičiek, ale aj s luxusnými vilami. Dovolenkári z väčšiny štátov by mali lietať do letovísk bez vízovej povinnosti.

Turistov, ktorých láka nielen pobyt pri mori, chcú pritiahnuť možnosťou navštíviť významné historické pamiatky. V prvom rade ide o Madain Saleh, čo je lokalita zapísaná na zozname Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Saudská Arábia začína túto oblasť ešte len sprístupňovať, pričom obdivovatelia starých dejín sa majú na čo tešiť. "Madain Saleh sa nachádza 400 kilometrov severne od Mediny. Mesto je vytesané do skál v dĺžke asi 15 kilometrov. Je v ňom aj 138 hrobiek s ozdobne vytesanými fasádami a tiež studne, svedčiace o kvalite nabatejskej kultúry,“ píše slovenský turistický server Egypťan, ktorý sa venuje nielen pamiatkam v krajine faraónov.

Madain Saleh obývali v predislamskej dobe Nabatejci. Po Petre v Jordánsku ide o ich najviac zachované stavby. Nabatejci boli príslušníci nomádskej kmeňa, ktorí obsadili biblický Edom na území súčasného Jordánska.

Vízia 2030

Veľký turistický projekt je súčasťou programu s názvom Vízia 2030. Saudská Arábia chápe, že sa nemôže donekonečna spoliehať na príjmy z predaja ropy, preto plánuje meniť svoje ekonomické prostredie.

Budovanie letovísk bude riadiť Verejný investičný fond, na čele ktorého stojí Mohammed bin Salman. Mimochodom, korunný princ má v krajine čoraz väčšie slovo. Budúci panovník, ktorý zastáva funkciu ministra obrany, značne ovplyvňuje predstavy o hospodárskej budúcnosti Saudskej Arábie.

Prvé letoviská, pritom počtom už dosť veľké, doplnia po roku 2022 ďalšie. Projekt totiž vychádza z toho, že luxusné hotely a vily budú stáť pri Červenom mori pozdĺž pobrežia v dĺžke približne až 200 kilometrov. Vláda v Rijáde očakáva, že okolo roku 2035 ročne zamieri do tejto oblasti milión dovolenkárov.

Šance na úspech

Samozrejme, že je otázne, či sa ambície Saudskej Arábie naplnia. Telegraph poukázal na to, že niektorí experti pochybujú o úspechu snahy prilákať veľa dovolenkárov.

Na druhej strane je nepochybné, že Rijád naleje do projektu obrovský objem peňazí a zaplatí si skvelú reklamnú kampaň, pričom v hre je ešte jedna vec. Záujem turistov v posledných rokoch veľmi ovplyvňuje bezpečnosť letovísk. Opakované teroristické útoky v niektorých krajinách ich prinútili, aby sa rozhliadli po iných destináciách.

Saudská Arábia naznačuje, že jej pridanou hodnotou v cestovnom ruchu môže byť práve garancia pocitu bezpečia. "Zabezpečíme ochranu všetkých návštevníkov v súlade s najlepšou medzinárodnou praxou,“ tlmočí Saudi Gazette stanovisko saudskoarabských úradov.