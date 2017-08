Ruské ministerstvo chce zakázať predaj neschválenej tlače

Navrhovaný zákon ukladá vinníkom pokutu až 30-tisíc rubľov a konfiškáciu zhabaných periodík. „Technické opatrenie“ by postihlo aj prípady, keď by ruské médiá prevzali články neschválených novín. Podľa ministerstva spojov by zákon nebol v rozpore s medzinárodnými zmluvami, ktoré Rusko podpísalo. Štátnu pokladnicu by nič nestál.

Navrhovaný zákon vyvolal udivenú kritiku odborníkov a otázky, či nejde o žart. Člen prezidentskej Rady pre ľudské práva Pavel Čirikov v rozhovore pre denník Moskovskij komsomolec ironicky odporučil, že občania by mali na ministerstve spojov povinne registrovať aj svoje domáce tlačiarne a kopírky.

Šéfredaktor rozhlasovej stanice Echo Moskvy Vladimir Varfolomejev pripomenul, že zákaz šírenia „nepriateľskej“ zahraničnej tlače široko uplatňoval komunistický režim Sovietskeho zväzu.

Za nezmyselný v dobe internetovej komunikácie označil návrh opozičný politik Dmitrij Gudkov. „Veď už máme 21. storočie. Okrem tlačených novín by mohli zakázať aj iné dosluhujúce médiá, napríklad vinylové platne s liberálnou propagandou, morzeovku alebo napríklad uzlové písmo,“ poznamenal na Facebooku.