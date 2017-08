Gabriel: USA sankcionujú ruský plyn, aby mohli EÚ predávať ten svoj

Nové protiruské sankcie Spojených štátov majú za cieľ vytlačiť z európskeho trhu ruský plyn, aby sa na starom kontinente predával plyn americký. Podľa agentúry Reuters to povedal nemecký minister zahraničia Sigmar Gabriel.

Berlín je zainteresovaný na európsko-ruskom projekte plynovodu Nord Stream 2.

Sociálnodemokra­tický vicekancelár označil americké sankcie za „viac ako problematické“ a zopakoval, že idú proti nemeckým záujmom. USA kritizoval aj za to, že svoje kroky vo vzťahoch s Ruskom nekoordinujú s Európskou úniou. Pre silné reakcie na počínanie Moskvy bol podľa neho spoločný postup z minulosti dôležitý.

„Návrh zákona dáva jasne najavo, že sledujú ekonomické záujmy a my si myslíme, že to je neprijateľné,“ vyhlásil Gabriel v severonemeckom Wolfsburgu, kde sa stretol so svojím slovenským náprotivkom Miroslavom Lajčákom.

Nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel (vľavo) a jeho slovenský náprotivok Miroslav Lajčík počas spoločného rokovania vo Wolfsburgu. Autor: SITA/AP, Silas Stein

Trump môže rozdávať sankcie podľa uváženia

„Agresívne kombinujú otázky zahraničnej politiky s americkými ekonomickými záujmami a hovoria: chceme vytlačiť ruský plyn z európskeho trhu, aby sme tam mohli predávať americký plyn; to rozhodne nie je niečo, čo môžeme akceptovať,“ dodal.

Americký prezident Donald Trump cez svoje vážne výhrady podpísal v stredu zákon o nových protiruských sankciách, ktoré predtým veľkou väčšinou hlasov schválili obe komory Kongresu.

Postihy sú reakciou na údajné ruské zasahovanie do minuloročných prezidentských volieb v USA.

Nové americké sankcie sú zamerané na ruskú energetiku, finančný sektor, železničnú aj námornú dopravu a ťažobný sektor. Príslušný zákon dáva Trumpovi možnosť uvaliť sankcie na ľubovoľné spoločnosti, vrátane tých európskych, podieľajúcich sa na budovaní či prevádzke plynovodov a ropovodov, ktoré sa nachádzajú na území Ruska alebo smerujú z Ruska do ďalších krajín.

Spoločná tlačová beseda Gabriela a Lajčáka.

Záujem nednárodných spoločností

Sankcie by tak podľa serveru Politico mohli okrem iného zasiahnuť aj plánovaný plynovod Nord Stream 2, ktorý spočíva v rozšírení existujúceho plynovodu privádzajúceho zemný plyn z Ruska do Nemecka po dne Baltického mora. Na projekte sa v septembri 2015 dohodol ruský štátny kolos Gazprom s nemeckými spoločnosťami E.ON a BASF/Wintershall, rakúskou OMV, francúzsku ENGIE a britsko-holandskou firmou Royal Dutch Shell.

Tiež Francúzsko a Rakúsko sa už skôr proti americkým sankciám ohradili. Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker povedal, že EÚ zatiaľ na nové reštrikcie nebude reagovať, vyhradzuje si však možnosť odpovedať USA rovnakou mincou, ak sankcie poškodia ekonomické záujmy únie.