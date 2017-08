Medveď vo švédskom zooparku pred návštevníkmi zabil ošetrovateľa

Polícia v meste Dalarna popoludní uviedla, že mladý opatrovateľ podľahol zraneniam po prevoze do nemocnice.

Devätnásťročného ošetrovateľa v zooparku Orsa v centrálnom Švédsku napadol a zabil medveď hnedý. Krvavá scéna sa odohrala počas predvádzania zvierat návštevníkom, informovala agentúra DPA.

Ošetrovateľ vstúpil spoločne s jednou rodinou do uzavretej ohrady, do ktorej medvede normálne nemajú prístup. Zrazu ale na mladého muža zaútočil medveď. Rodina sa dokázala včas dostať do bezpečia.

Vyšetrovatelia sa teraz snažia zistiť, ako sa medveď mohol dostať do uzavretého priestoru. Podľa polície je nepochybné, že sa podhrabal popod ohradu. Zhruba dvadsaťmesačné zviera po tragédii usmrtili a zoopark zostal po zvyšok dňa uzavretý.

Vstupná hala do zooparku Rovdjurspark vo švédskom meste Dalarna, kde došlo v piatok k smrtelnému útoku medveďa na ošetrovateľa. Autor: SITA/AP, Ulf Palm/TT

Zoopark, ktorý je zameraný na dravé zvieraté, má plochu 320-tisíc metrov štvorcových. Okrem medveďov v ňom žijú tigre, leopardy, rysy a vlci.

Podľa švédskeho rozhlasu napadli medvede v rokoch 1977 až 2012 v Škandinávii 31 ľudí. Vo Švédsku v posledných desiatich rokoch vlci zabili dvoch ľudí. V roku 2012 potom usmrtili vlci tridsaťročného zamestnanca zoo v juhošvédskom Kolmårdene.