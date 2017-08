Paktovanie Trumpovho tímu s Rusmi preverí veľká porota

Vyšetrovanie podozrenia z ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb postúpilo o stupeň vyššie. Špeciálny vyšetrovateľ Robert Mueller si na pomoc prizval veľkú porotu.

Podľa amerických médií by mohlo ísť o signál, že sa v prípade zahrňujúcom Trumpových blízkych spolupracovníkov a príbuzných môžu pripravovať obvinenia.

Keďže Mueller prevzal vyšetrovanie, ktoré sa začalo pred viacerými mesiacmi, môže to naznačovať, že odhalil informácie smerujúce k vzneseniu obvinenia. bývalý prokurátor Paul Callan

Veľkú porotu zloženú z radových amerických občanov používajú vyšetrovacie orgány pri rozhodovaní, či je v konkrétnom prípade dostatok dôkazov na vznesenie obvinenia. Jej úlohou v rámci amerického právneho systému je preskúmať za zatvorenými dverami existujúce dôkazy v prípade potenciálnych trestných činov väčšieho rozsahu. Zostavenie poroty priamo neznamená, že obvinenie bude vznesené, umožňuje však vyšetrovateľovi požiadať o svedecké výpovede či získať dôležité dokumenty.

Denník Wall Street Journal, ktorý o porote informoval ako prvý, tvrdí, že bola ustanovená v tichosti pred niekoľkými týždňami. Veľká porota už stihla požiadať o dôkazy či svedecké výpovede v súvislosti s vlaňajšou schôdzkou prezidentovho syna Donalda Trumpa mladšieho s ruskou právničkou, zistila agentúra Reuters.

Špeciálny vyšetrovateľ Robert Mueller. Autor: Reuters, Jonathan Ernst

Právnička Natalia Veseľnická Trumpovmu synovi podľa zverejnených e-mailov sľubovala kompromitujúce informácie o demokratickej rivalke jeho otca v boji o Biely dom Hillary Clintonovej. Na schôdzke boli prítomní aj Trumpov zať Jared Kushner a vtedajší šéf kampane Paul Manafort.

„Je to vážny posun v Muellerovom vyšetrovaní,“ komentoval zriadenie veľkej poroty bývalý prokurátor Paul Callan. „Keďže Mueller prevzal vyšetrovanie, ktoré sa začalo pred viacerými mesiacmi, môže to naznačovať, že odhalil informácie smerujúce k vzneseniu obvinenia. Ale voči komu, to je stále otázne,“ dodal.

Trumpov právnik Jay Sekulow sa pokúsil význam zriadenia veľkej poroty bagatelizovať. „To nie je nezvyčajný krok,“ povedal pre Fox News.

Prezidentovi právnici po správe Wall Street Journalu o veľkej porote znova zopakovali, že podľa ich vedomostí sa vyšetrovanie samotného šéfa Bieleho domu netýka. Sám Trump na stretnutí so svojimi stúpencami v Západnej Virgínii znova obvinil opozičných demokratov z vykonštruovania celej kauzy.

„Príbeh o Rusku je totálny výmysel, je to ospravedlnenie najväčšej porážky v histórii americkej politiky,“ vyhlásil. „Väčšina ľudí vie, že v našej kampani neboli Rusi… Nezvíťazili sme vďaka Rusku. Zvíťazili sme vďaka vám,“ povedal svojim voličom.

Prezident dal v minulosti najavo nespokojnosť s prácou Muellera a naznačil, že by ho rád odvolal. Muellera na jeho post nominovalo ministerstvo spravodlivosti v máji, krátko po tom, čo Trump náhle prepustil šéfa FBI Jamesa Comeyho. Skupina senátorov v súčasnosti pripravuje návrh zákona, ktorý by prezidentovi skomplikoval prípadný pokus o neodôvodnené odvolanie Muellera.