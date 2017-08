SPD: Nemecko nemá dávať dve percentá na obranu tak, ako to chce Merkelová a Trump

Nemecko by nemalo vynakladať dve percentá hrubého domáceho produktu na obranu, ako to požaduje kresťanskodemo­kratická (CDU) kancelárky Angely Merkelovej a americký prezident Donald Trump.

Nemecko teraz na obranu dáva asi 1,2 percenta HDP. Vlani to v absolútnej výške bolo 34,3 miliardy eur.

V zverejnenom texte to tvrdia dvaja najvyšší predstavitelia nemeckej sociálnej demokracie (SPD) Martin Schulz a Thomas Oppermann. SPD je s CDU v koalícii, po nadchádzajúcich septembrových voľbách chce ale predseda SPD Schulz nahradiť Merkelovú na čele vlády.

„Hovoríme jasné nie“ dvojpercentnému cieľu „Trumpa a CDU/CSU,“ napísal Schulz so šéfom sociálnodemokra­tických poslancov Oppermannom na adresu CDU a jej sesterskej bavorskej strane CSU.

Kandidát nemeckej sociálnej demokracie (SPD) na nemeckého kancelára Martin Schulz. Autor: SITA/AP, Michael Probst

Nemecko by muselo výdavky zdvojnásobiť

„Nie je to iba nerealistický, je to jednoducho aj zlý cieľ,“ uvádza sa tiež v ich spoločnom príspevku v denníku Hamburger Abendblatt.

Lídri SPD tvrdia, že dosiahnuť dvojpercentný výdavkov na obranu by vyžadovalo takmer zdvojnásobiť súčasný obranný rozpočet. To by vraj z Nemecka urobilo najsilnejšiu vojenskú mocnosť Európy, čo podľa SPD nikto nechce aj vzhľadom k nacistickej minulosti krajiny.

Berlín sa má namiesto toho v očiach Schulza a Oppermanna usilovať o postupné vytvorenie spoločnej európskej armády.

Naliehanie Trumpa, požiadavku nespĺňa 24 z 29 krajín

V záveroch summitu NATO vo Walese z roku 2014 sa uvádza, že členské krajiny, ktoré zatiaľ cieľ nespĺňajú, budú v nasledujúcich desiatich rokoch smerovať ku dvojpercentným výdavkom na obranu.

Výdavky v takej výške má zatiaľ len päť z 29 členských krajín NATO. Trump nalieha, aby ciele dosiahli aj ostatné štáty.

Nemecko čakajú parlamentné voľby 24. septembra. SPD zatiaľ za CDU v prieskumoch výrazne zaostáva.