Do Francúzska sa z Iraku a Sýrie vrátilo 271 džihádistov

Do Francúzska sa z vojnových zón v Sýrii a Iraku vrátilo 271 občanov, ktorí tam odišli bojovať za islamských radikálov.

Je medzi nimi 54 maloletých a pätina z celkového počtu sú ženy, uviedol francúzsky minister vnútra Gérard Collomb v rozhovore s denníkom Le Journal du Dimanche (JDD). Všetkých navrátilcov podľa neho vyšetruje prokuratúra a niektorí sú vo väzbe.

Úrady odhadujú, že celkovo odišlo bojovať za radikálov z takzvaného Islamského štátu (IS) do Sýrie a Iraku asi 700 francúzskych občanov. Francúzsko rovnako ako ďalšie európske krajiny rieši, ako s nimi po návrate do vlasti naložiť.

Na otázku, koľko Francúzov bolo v bojoch zabitých, ale Collomb nedokázal odpovedať. „Tieto informácie je ťažké získať,“ povedal. Odborník na džihádistov Romain Caillet ale podľa JDD súdi, že o život prišlo „veľa“ Francúzov. „To je rovnako to, čo si väčšina z nich priala,“ uviedol Caillet.

Pomerne nízky počet navrátilcov z radov francúzskych radikálov je podľa neho daný tým, že Islamskému štátu je ťažké uniknúť a vojnovú zónu opustiť. Sýrsko-turecká hranica je navyše stále menej priepustná. „Nie je to nemožné, ale musíte mať peniaze a sieť kontaktov,“ povedal Caillet. Väčšiu šancu na útek majú podľa neho radoví bojovníci ako tí vyššie postavení, ktorých IS chráni.

Islamský štát v posledných mesiacoch stratil rozsiahle územia v Sýrii aj Iraku. Arabsko-kurdské jednotky teraz dobývajú východosýrsku Rakku. Mesto je hlavným sýrskym strediskom islamistov. Hlavná bašta IS v Iraku, mesto Mosul, je už od júla v rukách irackých síl.