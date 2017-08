V talianskych nemocniciach zostáva 13 ľudí z havarovaného českého autobusu

V štyroch talianskych nemocniciach zostáva 13 zranených z českého autobusu, ktorý v piatok večer havaroval v Taliansku. Uviedla to česká konzulka Jana Karfíková. Podľa majiteľa cestovnej kancelárie Petra Majera je teraz už väčšina klientov na ceste z Talianska do vlasti.

Príčinu nehody, ktorá sa stala v malej obci Ronzone medzi Bolzanom a Trentom, budú vyšetrovatelia poznať zhruba za týždeň, uviedla Karfíková.

Českí diplomati podľa nej pre odchádzajúcich dovolenkárov zariaďovali posledné veci na polícii, vydávali osobné vecí, dokumenty a všetko, čo sa pozbieralo okolo autobusu. Osobné veci a doklady sa takto podľa nej vrátia aj zraneným do nemocníc.

Pri nehode autobusu s asi 40 turistov utrpeli zranenia dve desiatky osôb, vodič zomrel. Podľa hovorkyne ministerstva zahraničia Michaely Lagronovej sa väčšina zranených zrejme vráti do Česka počas budúceho týždňa a niektorí v závislosti na svojom zdravotnom stave neskôr. Dopravu im zaistí poisťovňa.

Príčina nehody do týždňa

Podľa Lagronovej sa 25 ľudí vracia autobusom a štyri osoby odišli späť do Česka už v sobotu.

Jeden z cestujúcich zostáva v Taliansku ako doprovod jednej zranenej turistky. Majer ČTK povedal, že v náhradnom autobuse s dvoma vodičmi a sprievodkyňou je 22 klientov.

Na otázku ohľadom možnej príčiny nehody, ktorou mohlo byť podľa talianskych médií zlyhanie bŕzd, konzulka Karfíková odpovedala, že oficiálne to potvrdiť nemôže. „O príčine sa tu na policajnej stanici špekuluje a (polícia) ju tuší. Autobus si vzali a aby mali istotu, potrebujú týždeň,“ povedala Karfíková.

Vodič zrazu strhol autobus na krajnicu

Čo sa presne stalo, vyšetruje polícia. Podľa Majera jeden z cestujúcich, ktorý je povolaním automechanik, opísal, že autobus išiel so zaradeným druhým rýchlostným stupňom. Pri preradení na tretí stupeň sa údajne niečo stalo. Následne vodič vozidlo strhol do protisvahu. „Čo sa presne stalo, ale nevieme, to zisťuje polícia,“ povedal Majer.

Cestovná kancelária vraj nikdy v minulosti v podobnej nehode nefigurovala. „Nikdy sa nám nič podobné nestalo, maximálne tak, že autobusu niekto na parkovisku rozbil okno,“ povedal.

Tí, čo mali sedieť za vodičom, napokon nešli

Voz mala kancelária prenajatý od súkromnej rodinnej firmy. „Vodič bol profesionál na svojom mieste,“ povedal Majer.

Cestovná kancelária sa chystá v pondelok poslať všetkým klientom list. Takisto začne riešiť odškodnenie. Ľuďom bude vracať peniaze a v spolupráci s poisťovňou bude riešiť aj odškodnenie za ujmy na zdraví.

Podľa Majera bolo veľké šťastie, že desať klientov zrovna v piatok na výlet nešlo, išlo pritom o ľudí, ktorí mali sedadlá na miestach za vodičom.