Venezuela odvolala prokurátorku, skupina vojakov vyzvala na rebéliu

V nedeľu skupina vojakov v treťom najväčšom meste krajiny vyzvala k rebélii proti vláde, tá ale vzburu potlačila a niekoľko vojakov pozatýkala.

Ustanovujúca schôdza nového orgánu, ktorý má podľa kritikov poslúžiť socialistickému prezidentovi Nicolasovi Madurovi k upevneniu moci, sa konala v piatok v Caracase v budove, kde zasadá parlament. Ten ovláda opozícia, ktorej poslanci chcú pokračovať vo výkone mandátu.

Venezuelská vlajka omotaná okolo sochy národného hrdinu Simóna Bolivara na námestí v Caracase. Autor: Reuters, ANDRES MARTINEZ CASARES

Zmanipulované voľby

Vojaci a policajti preto už vo štvrtok uzavreli okolie budovy parlamentu, v ktorom sa potom v piatok zišlo 545 členov Ústavodarného zhromaždenia. Zasadnutie sprevádzali manifestácie stúpencov vlády i opozície.

Nový orgán, do ktorého čela v piatok zvolili exministerku zahraničia Delcy Rodríguezovú, kritizovali mnohé krajiny, vrátane USA. Voľby do neho za nedemokratické označila opozícia, ktorá navyše tvrdí, že výsledky boli zmanipulované. To tento týždeň uviedla aj IT firma, ktorá hlasovanie technicky zabezpečovala.

Kritika Ortegovej odvolania

V sobotu vládne jednotky obkľúčili budovu generálnej prokuratúry a krátko nato, Ústavodarné zhromaždenie odvolalo generálnu prokurátorku Ortegovú. Na jej miesto dočasne zvolilo doterajšieho ombudsmana Tareka Williama Saaba, ktorý už zložil prísahu.

Ortegová ale odmietla prestať vykonávať funkciu prokurátorky a svoje odvolanie označila za útok proti ústave. Odvolanie Ortegovej kritizoval v sobotu aj generálny tajomník Organizácie amerických štátov (OAS) Luis Almagro.

Výzva na vzburu proti Madurovi

V sobotu Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj pozastavili členstvo Venezuely v organizácii Mercosur (Spoločný trh juhu) a vyzvali Madurovu vládu k obnove demokracie v krajine.

V nedeľu ráno potlačila vláda vzburu vojakov v treťom najväčšom meste krajiny Valencii. Bývalý kapitán tamojšej jednotky Juan Caguaripano, na ktorého je od roku 2014 vydaný zatykač kvôli plánu zvrhnúť prezidenta, zverejnil na internete video, v ktorom vyzval ostatných vojakov a policajtov v krajine k vzbure.

Pred skupinou ozbrojených vojakov uviedol, že nejde o prevrat, ale o snahu obnoviť ústavný poriadok v krajine.

Operácia David

Po zverejnení videa vyšli do ulíc ľudia na predmestí Valencie, kde rebelská posádka sídli, a zabarikádovali jednu diaľnicu. V meste začali kolovať letáky, ktoré pod názvom „Operácia David“ vyzývajú Venezuelčanov k vzbure.

Uvádza sa v nich, že „polícia a ozbrojené sily krajiny stoja jednotne proti komunistickej tyranii“. Ľudia sa majú pripojiť k vojenským či policajným jednotkám, ktoré vyhlási rebéliu, a brániť rodinu, dom a vlasť proti tyranii.

Za rebéliou je údajne Mark Rubio

Podpredseda vládnej socialistickej strany Diosdado Cabello oznámil, že vzbura bola „teroristickým činom“ a že sedem „teroristov“ bolo zatknutých. Cabello z iniciovania rebélie obvinil amerického senátora Marka Rubia, syna kubánskych emigrantov, ktorý pochádza z Miami.

To je centrom kubánskych disidentov, ktorí venezuelskú opozíciu podporujú, a žije tam aj rad venezuelský emigrantov. „Už vieme, odkiaľ to všetko pochádza,“ napísal na twitteri Cabello. V sobotu sa v Miami konala demonštrácia proti Ústavodarnému zhromaždeniu.

Cez víkend sa tiež do domáceho väzenia vrátili dvaja opoziční vodcovia Antonio Ledezma a Leopoldo López, ktorých úrady zatkli v utorok kvôli tomu, že porušili pravidlá domáceho väzenia vyzývaním k protivládnym protestom.