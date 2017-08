Stále viac Sýrčaniek v Jordánsku sa vydáva ako maloleté

Rodiny často dievčatá neposielajú do škôl z obáv o napadnutie, mladé ženy von vychádzajú len v sprievode matiek. Ilustračné foto.

Medzi sýrskymi utečencami v Jordánsku pribúdajú dievčatá, ktoré sa vydali ešte v detskom veku. Preukázali to údaje zo sčítania obyvateľstva v Jordánsku. Kým v roku 2010 bolo medzi sýrskymi utečencami 33 percent dievčat vydatých vo veku medzi 13 a 17 rokov, v roku 2015 ich už bolo 44 percent.

Medzi utečencami pribúdajú rodiny, ktoré vydávajú svoje dcéry za odplatu, aby riešili svoju finančnú situáciu. Jordánski zástupcovia pri OSN to považujú za trend, ktorý poškodzuje utečenecké rodiny i Jordánsko. Väčšina dievčat vydatých v ranom veku totiž ukončí predčasne školskú dochádzku. Mnohé si berú Sýrčanov len o málo rokov starších a bez trvalého zamestnania, čo znamená, že pár upadá do chudoby. Je pravdepodobné, že v takýchto zväzkoch sa narodí viac detí ako v rodinách ľudí, ktorí manželstvo uzatvárajú v dospelosti. „Znamená to, že v Jordánsku bude stúpať počet obyvateľov v miere, akú si vláda nemôže dovoliť,“ povedala generálna tajomníčka jordánskej rady pre obyvateľstvo Majsún Zuabíová.

Údaje o predčasne uzatváraných manželstvách pochádzajú zo sčítania obyvateľstva v roku 2015. Vyplýva z nich, že v kráľovstve žije 9,5 milióna ľudí, z ktorých 2,9 milióna sú cudzinci. Skoro polovica z nich, 1,3 milióna, sú Sýrčania. Iba polovica z nich je zaregistrovaná ako utečenci. Údaje o vydatých mladých Sýrčankách sa týkajú celej skupiny Sýrčanov, nielen registrovaných utečencov.

Mnohé rodiny ochotné vydať veľmi mladú dcéru pochádzajú často zo sýrskeho konzervatívneho juhu, kde je tento trend bežnejší. Napriek tomu sú údaje týkajúce sa Sýrčanov v Jordánsku vyššie ako údaje zo Sýrie.

Sobáš ako únik pred nudou

Utečenecké rodiny často dievčatá neposielajú do preplnených škôl z obáv o možné napadnutie. Mladé ženy sa tak venujú ručným prácam a von vychádzajú len v sprievode matiek. AP uviedla ako príklad dievča, ktoré sa vydalo v 15 rokoch a rozviedlo v šestnástich. „Nudila som sa a bolo mi smutno, chcela som sa vydať,“ povedala dievčina, ktorá nesúhlasila s prezradením svojho mena. Záujem o ňu prejavil mladý Sýrčan, ktorého rodičia dievčaťa nepovažovali za dostatočne vyspelého, ale ich dcéra vraj na sobáši trvala.

Svadbu dohodol sýrsky právnik, nie jordánsky sudca, takže z hľadiska jordánskeho zákona nie je platná. Podľa miestnych zákonov musí mať žena v čase sobáša najmenej 18 rokov, ale aj jordánski sudcovia vydávajú výnimky pre dievčatá už od 15 rokov.

Svadbám sa snažia zabrániť

Vydatá pätnásťročná Sýrčanka sa s manželom presťahovala do iného jordánskeho mesta a v manželovej rodine sa z nej stala slúžka a jej nezamestnaný muž ju bil. Kvôli hanbe sa odmietala rozviesť, prinútil ju k tomu až otec. Potom sa nakrátko zapojila do programu OSN na pomoc deťom. Uvažuje o ďalšom sobáši, ale s návratom do školy nepočíta, pretože jej chýba päť rokov školskej dochádzky.

Robert Jenkins z Detského fondu OSN (UNICEF) v Jordánsku povedal, že vrátiť deti späť do škôl, akonáhle raz uzavrú manželstvo, je veľmi to ťažké. „Našou prioritou je brániť predčasným manželstvám,“ povedal. UNICEF sa snaží poskytovať rodinám i dospievajúcim náležitú podporu a presvedčiť ich, aby sa neuchyľovali k predčasným sobášom.