Severná Kórea plánuje odvetu za sankcie OSN

Cieľom rezolúcie, ktorú pripravili Spojené štáty americké a dohodli sa na nej aj s Čínou, je vytvoriť tlak na Severnú Kóreu, aby sa vrátila k rokovaniu o svojom jadrovom a raketovom programe. Rezolúcia je reakciou na nedávne úspešné testy severokórejských medzikontinen­tálnych balistických rakiet, ktoré sú schopné doletieť až do USA. Severná Kórea podľa nej nesmie vyviezť uhlie, železo, olovo a morské produkty v hodnote vyše miliardy dolárov, čo predstavuje asi tretinu celkového minuloročného exportu krajiny.

Vláda označila sankcie „za násilné porušenie suverenity spojené s odporným plánom USA izolovať a udusiť“ Severnú Kóreu, ktorá plánuje vykonať bližšie nešpecifikovaný „akt spravodlivosti“.

Rusko vyzvalo k denuklearizácii

Všetky strany na Kórejskom polostrove vyzval k zdržanlivosti a k ​​hľadaniu riešení, ktoré by viedli k denuklearizácii polostrova ruský minister zahraničia Sergej Lavrov. Uviedol to na spoločnej schôdzi so svojím severokórejským náprotivkom Ri Jong-Hoom, ktorá sa konala popri regionálnom fóre združenia krajín Juhovýchodnej Ázie (ASEAN).

„Lavrov vyzval zúčastnené strany zachovať maximálnu zdržanlivosť, vyhnúť sa negatívnym vojenským scenárom na Kórejskom polostrove a hľadať politické riešenia, ktoré by viedli ku komplexnému urovnaniu konfliktu, vrátane vytvorenia denuklearizovaných zón,“ cituje agentúra TASS vyhlásenie ministerstva zahraničných vecí Ruska.

K dialógu vyzvala Pchjongjang v nedeľu aj juhokórejská ministerka zahraničných vecí Kang Kjong-wha, ten to však odmietol.