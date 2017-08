Škandál s vajcami je podľa ministra poľnohospodárstva Nemecka kriminálny

Obchody v Nemecku, Belgicku a Holandsku od minulého týždňa z trhu stiahli milióny vajec pre možnú prítomnosť jedovatého fipronilu. Belgické úrady vedeli o podozrení na kontaminované vajcia už začiatkom júna, prvýkrát o ňom však informovali až 20. júla. Ďalšou krajinou, kde sa fipronil vo vajciach objavil, bolo Holandsko.

Postup belgických úradov, ktoré sa odvolávajú na európske predpisy, Schmidt opakovane tvrdo kritizoval a označil ho za neprípustný. Chce, aby sa vecou zaoberala Európska komisia i príslušní ministri. Aby sa v budúcnosti spolupráca zlepšila, odcestujú do Belgicka aj Holandska nemeckí experti, ktorí sa priamo na mieste majú oboznámiť so situáciou. Odborníci z dvojice krajín Beneluxu zase podľa Schmidta môžu doraziť do spolkovej republiky.

Nemecký minister poľnohospodárstva je presvedčený, že v jeho krajine teraz už kontaminované vajcia, ktoré sa našli vo všetkých spolkových krajinách s výnimkou Saska, s najväčšou pravdepodobnosťou v predaji nie sú.

Česi začali s kontrolami

To, čo sa pri škandále s vajcami stalo, je podľa Schmidta jasne kriminálne a musí byť potrestané. Je podľa neho potrebné odkryť štruktúry, ktoré za kontamináciou fipronilom stoja. Zatiaľ úrady vychádzajú z toho, že sa látka do obehu dostala v jednom z podnikov v Belgicku, ktorý ju zrejme primiešal do bežného čistiaceho prostriedku. Ten sa potom dostal aj do Holandska a Nemecka.

Fipronil je látka, ktorá býva súčasťou prípravkov proti blchám, všiam a kliešťom. Nesmie sa však podávať zvieratám, ktorých mäso konzumujú ľudia. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) považuje preparát za mierne jedovatý; jeho vysoké dávky vedú k pocitu nevoľnosti a závratom.

Česká Štátna veterinárna správa (SVS) vo štvrtok oznámila, že bude náhodne kontrolovať vajcia a kuracie mäso zo šiestich európskych krajín, kde sa liek fipronil mohol v chovoch používať. Okrem Belgicka, Nemecka a Holandska ide o Francúzsko, Taliansko a Poľsko. Vajcia z Belgicka bola podľa veterinárnej správy na slovenskom trhu naposledy v apríli a vajcia z Holandska v máji.