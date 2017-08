Nastolí generál Kelly v Bielom dome poriadok?

Zatiaľ to vyzerá dobre. Kelly prepustil prostorekého Anthonyho Scaramucciho z funkcie šéfa komunikácie a neprejavil ani záujem ponechať v Bielom dome Trumpovho hovorcu Seana Spicera, ktorý nedávno rezignoval. Údajne tiež nedovoľuje personálu západného krídla Bieleho domu vstupovať do Oválnej pracovne so správami, ktorých účelom je prezidenta rozzúriť a prinútiť ho pridať ďalší odkaz na twitter.

Stručne povedané, Kelly si neberie servítky. Potom, čo Trump predpovedal, že pod Kellyho vedením zavládne v Bielom dome „pohoda“, Seth Meyers, moderátor programu Late Night, podotkol: „John Kelly nevyzerá ako človek, ktorý prináša pohodu.“

Generál bude musieť bojovať proti klamstvám

Dokáže však tento generál zvládnuť aj najťažšiu úlohu zo všetkých – predrať sa húštinou lží, ktoré Trumpov Biely dom produkuje? Aj keď nastolíte akokoľvek prísnu disciplínu a efektivitu, neuspejete, ak nebudete môcť vychádzať z reality, počnúc tými najvyššími miestami.

Vyhliadky v tomto smere nie sú práve radostné. The Washington Post vytrvalo zaznamenáva prezidentove odchýlky od pravdy. Pred niekoľkými mesiacmi denník The New York Times zostavil dlhočizný zoznam lží, ktoré Trump vyriekol od nástupu do úradu, a uviedol k tomu: „Žiadny americký prezident nestrávil toľko času rozprávaním lží. Každý prezident niekedy skrýval pravdu alebo vyriekol nehoráznu lož. Ale žiadny iný prezident – ani strana – sa nesprávali tak, ako sa správa Trump. Ten sa snaží vytvoriť atmosféru, keď na realite nezáleží.“

Kým Kelly teraz, pod prezidentovým dohľadom, hľadá nového šéfa komunikácie, ktorý by nahradil Scaramucciho, problém týkajúci sa pravdy je čím ďalej naliehavejší. Ako si možno udržať dôveryhodnosť a bezúhonnosť, keď sa váš šéf pohybuje na poli výmyslov?

Spicer konieckoncov zaznamenal desivý nástup do úradu, keď hneď prvý deň v úlohe tlačového hovorcu obhajoval prezidentove ľahko preukázateľné klamstvá o množstve ľudí sledujúcich v uliciach jeho inauguráciu.

Scaramucci sľub zlepšenia vzťahov s novinármi nenaplnil

Nie je jasné, ako by si s tým poradil Scaramucci, ale jeho prvé komentáre vo funkcii nesvedčili v jeho prospech, keď sa vyhol otázke týkajúcej sa nepravdivých vyhlásení Trumpa k tvrdeniu o volebných podvodoch. „Ak to hovorí prezident, tak na tom musí byť niečo pravdy,“ konštatoval.

Scaramucci pri nástupe do funkcie tiež sľuboval zlepšenie vzťahov s novinármi. Tieto nádeje ale mali rýchly koniec, keď vyzval, aby dostala väčší priestor jedna zo skalných obhajkýň Trumpa, ktorá na seba už skôr upozornila hlásaním očividných neprávd.

„Využívajme viac Kellyanne Conwayovú,“ apeloval Scaramucci. „Ona je dlhodobo najefektívnejšou prezidentovou hovorkyňou a priamo sa podieľala na jeho historickom volebnom víťazstve,“ dodal. Spomínate si na epizódu s „alternatívnymi faktami“? Bola to práve Conwayová, kto bránila prezidentove výroky o množstve ľudí v uliciach na jeho inaugurácii a neustúpila ani pod ťarchou reality.

Trump klame aj naďalej

A nepravdivé vyhlásenia nemajú konca. Pred pár dňami Trump tvrdil, že mu telefonoval vedúci amerických skautov a tiež mexický prezident a že si od nich vypočul slová chvály. Trumpova nová hovorkyňa Sarah Huckabeeová Sandersová priznala, že sa takéto telefonáty neuskutočnili, za klamstvá ale Trumpove vyhlásenie neoznačila. „Nepovedala by som, že išlo o lži. To je veľmi trúfalé obvinenie,“ povedala.

Kelly je však osobnosť, s ktorou sa musí počítať. Ako napísal The Washington Post minulý týždeň, Kelly možno presvedčil prezidenta, že nie je potrebné stavať múr na hranici s Mexikom, zatelefonoval Jamesovi Comeymu po tom, čo ho Trump odvolal z čela FBI, aby vyjadril sklamanie, a podal ústretovú ruku prominentným demokratom pri príprave na boj o daňovej politike. Kelly môže byť najväčšou Trumpovou nádejou na záchranu Bieleho domu pred úplným chaosom. Súčasťou tejto záchrany však musí byť pravda.