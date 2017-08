Francúz dostal za pomoc migrantom štyri mesiace s podmienkou

Francúzskeho farmára a aktivistu Cédrica Herroua odsúdili na podmienečný trest štyroch mesiacov väzenia za to, že pomohol dvom stovkám migrantov prejsť taliansko-francúzsku hranicu.

Herrou nič neľutuje a povedal, že vo svojom boji bude pokračovať, napísal web denníka Le Monde.

Farmára z Breil-sur-Roya v juhovýchodnom departmente Alpes-Maritimes už skôr súdili za podporu nelegálnej migrácie a za prechovávanie migrantov v opustenej budove francúzskych železníc. Za posledný rok previedol cez taliansko-francúzsku hranicu do údolia rieky Roya okolo 200 prevažne sudánskych a eritrejských utečencov, niektorých potom ubytoval u seba doma a pomáhal im aj v pohybe po Francúzsku.

Francúzsky zákon z roku 2012 poskytuje právnu ochranu osobám, ktoré migrantom pomáhajú „humanitárnymi a spontánnymi činmi“, podľa obžaloby Herrou tento zákon zneužíval. Aktivista trvá na tom, že to, čo robil, bolo nutné, a domnieva sa, že súdy sa stali nástrojom politiky.

„Vyzývam prokuratúru, aby navštívila údolie rieky Roya a vypočula rodiny pätnástich ľudí, ktorí pri ceste do Francúzska zahynuli,“ povedal Herrou súdu v Aix-en-Provence. „Netrpezlivo očakávam nasledujúce desaťročie a potom uvidíme, kto sa postaví pred súd. Ja budem v boji pokračovať. Bolo by jednoduchšie, keby ste ma rovno poslali do väzenia,“ dodal.