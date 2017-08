Macron chce mať ženu ako prvú dámu v Bielom dome

Brigitte Macronová si zaslúži primerané oficiálne postavenie, prízvukuje Elyzejský palác. Kritici si myslia, že by to bolo plytvanie peniazmi. Prezident namieta – prvá dáma nesmie pôsobiť ako sivá myš. Odporcovia mu odkazujú, že vodu káže a víno pije.

Vo Francúzsku vznikol spor ohľadom prijatia oficiálneho štatútu manželky Emmanuela Macrona. O predstave náležitého postavenia svojej ženy Brigitte sa zmieňoval už v predvolebnej kampani. "Chcem skoncovať s pokrytectvom a zaviesť štatút prvej dámy. Brigitte ma stále sprevádza, je rovnováha môjho života,“ povedal vtedy pred kamerami stanice RTL. "Keď raz človeka zvolia za prezidenta, treba, aby osoba, s ktorou žije, mohla mať nejakú úlohu a aby v nej bola uznávaná,“ nadviazal na túto tému v televíznej debate na TF1.

Oficiálny štatút má vo svete napríklad manželka šéfa Bieleho domu. "Zákon z roku 1978 jej priznáva tím zložený približne z 12 ľudí. Je medzi nimi šéf kancelárie, hovorca, poradca,“ pripomenul portál France Info.

Macronová sa chce v úlohe oficiálnej prvej dámy venovať vzdelávaniu a znevýhodneným ľuďom. "Ak mám niečomu poslúžiť počas Emmanuelovej prezidentskej éry, bude to údel hendikepovaných a ich rodín. Zvlášť autistov,“ povedala pre časopis Vanity Fair. Hneď od nasťahovania do Elyzejského paláca sa na ňu obracia veľa občanov. "Denne dostáva približne 200 listov, čo je dvojnásobne viac, ako ľudia písali Carle Bruniovej-Sarkozyovej,“ poznamenal týždenník Le Point.

Macron ešte pred voľbami ubezpečoval, že jeho manželka by v oficiálnom postavení nepoberala žiadny plat. Väčšina obyvateľov však podľa prieskumu nesúhlasí so štatútom prvej dámy. "Proti sa vyslovilo 68 percent opýtaných,“ informoval o svojej ankete server Huffington Post. (V prieskumoch popularity sa, naopak, väčšine Francúzov Macronová pozdáva.)

Nespokojné hlasy

Náklady na činnosť manželiek francúzskych prezidentov sa doteraz uhrádzajú z rozpočtu Elyzejského paláca. Macronová má zatiaľ štyroch spolupracovníkov. "Bruniová-Sarkozyová ich mala osem a Valérie Trierweilerová päť,“ podotkol časopis Gala.

Francúzi sa obracajú na Brigitte Macronovú so stovkami listov denne. Nepovie predsa, že sa bude venovať obrusom a kvetom v Elyzejskom paláci. Emmanuel Macron, francúzsky prezident

Trierweilerová bola niekdajšia družka exprezidenta Françoisa Hollanda (rozišli sa, keď médiá odhalili, že ju podvádza s herečkou Julie Gayetovou). "Okrem piatich asistentov, ktorých príjem bol v roku 2013 dovedna takmer 400-tisíc eur v hrubom, mala Trierweilerová štyroch ochrankárov,“ napísal server Capital.

Medzi tých, čo si neželajú inštitúciu prvej dámy, patrí ľavicová poslankyňa Géraldine Bannierová: "Myslím si, že by to malo zostať ako doteraz a že pre manželku Emmanuela Macrona nemáme v rozpočte obálku s peniazmi,“ citovala ju stanica BFMTV.

Thierry Paul Valette, ktorý je zakladateľ občianskeho hnutia proti korupcii s názvom Národná rovnosť, spustil petíciu proti oficiálnemu postaveniu prvej dámy. Zatiaľ zozbieral bezmála 200-tisíc podpisov. "Neexistuje dôvod, aby žena hlavy štátu mala rozpočet z verejných zdrojov,“ povedal Valette pred noviny La Voix du Nord. Dodal, že ak chce Macron šetriť peniaze daňových poplatníkov, musí to platiť aj o jeho manželke.

Niektorí poslanci sa domnievajú, že prezident má odlišné predstavy o fungovaní Elyzejského paláca a parlamentu. Ide o to, že pred pár dňami vládna väčšina zákonodarcov schválila zákaz zamestnávať rodinných príslušníkov ako poslaneckých asistentov, čo presadzoval Macron. "Robte, čo hovorím, nie to, čo robím,“ ironicky napísal na sociálnej sieti pravicový poslanec Thierry Mariani. "Brigitte Macronová teda bude spolupracovníčka. Predsa zakazujeme členom parlamentu zamestnať ich rodinu, nie?“ posmešne sa pridal ľavicový poslanec Eric Coquerel.

Nie obrusy a kvety

Ataky primali Macrona, aby dôrazne reagoval a zastal sa manželky. "Francúzi sa obracajú na Brigitte Macronovú so stovkami listov denne. Nepovie predsa, že sa bude venovať obrusom a kvetom v Elyzejskom paláci,“ uvádza sa v stanovisku hlavy štátu zaslanom do BFMTV.

Post prvej dámy nijako neupravuje ani ústava, ani žiadny zákon. "Tradične jej úloha spočíva hlavne v tom, že je takpovediac diplomatickým sprievodom prezidenta, keďže je po jeho boku na väčšine podujatí. V Elyzejskom paláci pripravuje recepcie, napríklad vyberá menu,“ uviedla stanica RTL.

Zatiaľ nie je známe, koľko peňazí by vyšlo pôsobenie prvej dámy na základe oficiálneho štatútu. V neoficiálnej úlohe to dosiaľ ročne bývalo do pol milióna eur. "Istotne, sme ubezpečovaní, že nepôjde o nijaký plat. Lenže nebude rozpočet Brigitte Macronovej vyšší ako jej predchodkýň?“ napísal denník Le Télégramme.