Rakúsky minister vnútra oznámil posilnenie kontrol na hraniciach

Rakúsko zintenzívni kontroly na hraniciach, pretože v posledných dňoch zaznamenalo vyššie počty ilegálnych prechodov. Oznámil to rakúsky minister vnútra Wolfgang Sobotka.

Podľa agentúry APA sa budú nové opatrenia týkať pohraničných oblastí s Maďarskom, Slovinskom, Slovenskom a Talianskom.

Podľa Sobotku budú až do odvolania na hraniciach intenzívnejšie kontroly zo strany polície, ktoré by mali kontrolovať vojaci. Prísnejšie budú v pohraničí kontrolované napríklad osobné autá, ale aj nákladné vlaky, ktoré cez rakúske územie prechádzajú z Talianska do Nemecka.

Dôvodom prísnejších kontrol je podľa ministra Sobotku zvýšený príliv migrantov, ktorý úrady zaznamenali v posledných dňoch. Išlo o väčšie skupiny a migranti tiež prechádzali inými trasami ako obvykle.

O posilnenie kontrol v hraničných oblastiach hovoria predstavitelia rakúskej vlády už niekoľko týždňov. Začiatkom minulého mesiaca rakúsky minister obrany Hans Peter Doskozil oznámil, že armáda presunula štyri obrnené vozidlá k Brennerskému priesmyku, ktorý spája Rakúsko s Talianskom. Talianske ministerstvo zahraničia si vtedy pre to predvolalo rakúskeho veľvyslanca v Ríme.

Taliansko je teraz hlavnou vstupnou bránou migrantov do Európy. Po minuloročnom uzavretí takzvanej balkánskej trasy sa väčšina migrantov snaží na starý kontinent dostať od brehov severnej Afriky cez Stredozemné more. Od začiatku roka týmto spôsobom do Talianska dorazilo už cez 93 000 osôb.