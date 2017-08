Tillerson: Môžete pokojne spávať, bezprostredné nebezpečenstvo zo strany KĽDR nehrozí

Na palube lietadla, ktorým sa vracal z turné po ázijských krajinách, to v stredu vyhlásil americký minister zahraničných vecí Rex Tillerson. Ako povedal, nemyslí si ani, že by hrozilo bezprostredné nebezpečie americkému autonómnemu ostrovnému územiu Guam, ktorému sa Severná Kórea v stredu vyhrážala útokom.

„Američania môžu spávať pokojne a nemusia sa znepokojovať rétorikou posledných dní,“ vyhlásil šéf americkej diplomacie. Ako dodal, neexistuje nič také, o čom by on sám vedel, alebo čo by sa v posledných dňoch odohralo, čo by zároveň mohlo dramaticky zmeniť situáciu medzi Spojenými štátmi a KĽDR.

Podľa tajnej správy americkej Obrannej spravodajskej agentúry (DIA), ktorej časť prenikla do médií, sa KĽDR údajne podarilo vyrobiť miniaturizované jadrové hlavice, ktoré sa vojdú do rakiet dlhého doletu, ktorými krajina už tiež disponuje. Podobné informácie priniesli v utorok aj japonské médiá, ktoré sa zas odvolávajú na zdroje japonských tajných služieb.

Americký prezident Donald Trump v utorok večer v reakcii na tieto informácie vyhlásil, že Severná Kórea by „urobila najlepšie, keby sa už nikdy Spojeným štátom nevyhrážala“. V opačnom prípade „bude čeliť ohňu a besneniu, aké ešte tento svet nevidel“.